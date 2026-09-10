Братья из бригады Белка задержаны за убийство следователя после 28 лет в бегах

Двух членов ореховской преступной группировки, находившихся в розыске 28 лет, задержали полицейские в Подмосковье. Братья входили в бригаду Дмитрия Белкина по прозвищу Белок, который сейчас отбывает пожизненный срок.

По версии следствия, Белкин имел непосредственное отношение к убийству старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя. Его застрелили 20 октября 1998 года в военном городке Власиха после того, как он вышел на руководство местной банды и возбудил уголовное дело против братьев по статье об организации преступного сообщества или участии в нём.

Из-за угрозы покушения полиция выделила следователю телохранителя, однако киллер подкараулил Керезя вечером и четыре раза выстрелил в него. Мужчина погиб на месте. Подозреваемых установили довольно быстро. Непосредственного исполнителя расправы, криминального авторитета Олега Пронина по прозвищу Аль-Капоне, задержали и приговорили к 24 годам лишения свободы. В 2023 году он вышел на свободу, пишет сайт MK.ru.

Ранее в Ульяновске спустя почти 26 лет задержали предполагаемого убийцу криминального авторитета Валерия Хабатулина по прозвищу Хобот. Выйти на подозреваемого помогли показания свидетеля, который прежде боялся рассказывать следствию об обстоятельствах преступления.