11-летняя Бодхана Сиванандан стала самой юной шахматисткой-гроссмейстером

Британская шахматистка Бодхана Сиванандан в возрасте 11 лет установила новый мировой рекорд, став самым молодым игроком в истории, выполнившим требования для получения звания женского гроссмейстера (WGM). Решающий результат она показала на шахматной Олимпиаде в Самарканде.

На турнире Сиванандан выполнила третью и последнюю гроссмейстерскую норму. Теперь её результат должен пройти предусмотренную FIDE процедуру утверждения титула. Международная шахматная федерация уже официально назвала британку самым молодым игроком, которому удалось выполнить все требования WGM.

Сиванандан родилась 7 марта 2015 года и начала заниматься шахматами во время пандемии коронавируса. К 11 годам она уже успела установить несколько возрастных рекордов и стать самой молодой чемпионкой Великобритании среди женщин.

Всего несколько дней назад Life.ru рассказывал, как 11-летняя Сиванандан выступила на первой доске сборной Англии на шахматной Олимпиаде и потерпела лишь одно поражение. К тому моменту британка уже стала самой молодой девушкой, выполнившей норму международного мастера, а летом выиграла женский чемпионат Великобритании. Ещё раньше она побила державшийся почти четыре десятилетия возрастной рекорд, победив гроссмейстера с рейтингом выше 2600.