Следователи предъявили двум жителям Петербурга обвинение в покушении на убийство матери одного из них. Женщина выжила благодаря своевременной помощи медиков, сообщили в городском управлении СК.

Осмотр места преступления. Видео © Max / Питерский следком

По версии следствия, 17-летний сын и его приятель заранее договорились убить женщину из-за личной неприязни. 3 ноября они пришли к ней в квартиру на Колпинском шоссе в Пушкине. Как утверждает СК, один из обвиняемых удерживал женщину, пока другой наносил ей удары ножом. Затем её выбросили из окна второго этажа.

Установлено, что друзья нанесли женщине не менее 11 ударов ножом. Обоих обвиняемых задержали. Следователи осмотрели квартиру, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Суд отправил подозреваемых под арест. Свою вину подросток и его сообщник признали. Мотивом назвал неприязненные отношения сына с матерью.