В центре Нью-Йорка у Рокфеллер-центра установили рождественскую ель высотой более 23 метров, которая станет одним из главных праздничных украшений города. Как сообщает телеканал NBC New York, дерево доставили на Манхэттен 7 ноября, а торжественное зажжение огней запланировано на 2 декабря.

В этом году для украшения знаменитой площади выбрали 75-летнюю норвежскую ель из населённого пункта Уэст-Эдместон на севере штата Нью-Йорк. Высота дерева составляет около 23 метров, диаметр кроны достигает 15 метров, а вес — примерно 11 тонн.

Чтобы доставить праздничную красавицу на Манхэттен, её спилили 5 ноября, погрузили на специальный автомобиль и перевезли примерно за 320 километров. Уже в субботу ель подняли с помощью крана и закрепили на традиционном месте возле знаменитого катка Рокфеллер-центра.

Теперь специалистам предстоит украсить дерево более чем 50 тысячами разноцветных светодиодных лампочек. На верхушке установят звезду Swarovski весом около 408 килограммов, украшенную миллионами кристаллов. Впервые праздничные огни зажгут 2 декабря во время специальной телевизионной церемонии.

Традиция устанавливать рождественскую ель возле Рокфеллер-центра зародилась в 1931 году, когда рабочие строящегося комплекса украсили небольшое дерево самодельными гирляндами. Первая официальная церемония зажжения огней состоялась в 1933-м.

Праздничная ель простоит на площади до 9 января 2027 года. После завершения торжеств дерево переработают на пиломатериалы и передадут благотворительной организации Habitat for Humanity, которая занимается строительством доступного жилья.