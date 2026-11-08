Праздничный поезд Деда Мороза 8 ноября отправился из Великого Устюга в большое путешествие по России. За 63 дня сказочный состав преодолеет около 24 тысяч километров и сделает остановки в 65 городах. Шестой сезон проекта охватит Русский Север, Заполярье, Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы страны. Маршрут опубликован на официальном сайте поезда Деда Мороза.

Первыми новогодний состав встретят жители Республики Коми. Уже 10 ноября он прибудет в Инту, на следующий день — в Лабытнанги, а 12 ноября остановится в Воркуте. До 15 ноября Дед Мороз побывает в Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте, Микуни и Сыктывкаре. Затем поезд направится в другие регионы страны.

В Новосибирск волшебник приедет 27 ноября, в Екатеринбург — 4 декабря, а в Нижний Новгород — 26 декабря. Новый год команда встретит в Ярославле. На Киевском вокзале Москвы праздничный состав остановится 2 и 3 января, а 6–7 января его будут ждать в Санкт-Петербурге. Завершится путешествие 9 января 2027 года возвращением в Великий Устюг.

Для гостей подготовили передвижную резиденцию с вагоном-приёмной, где можно лично встретиться с Дедом Морозом, и «Сказочную деревню» с играми и квестами. В состав также вошли вагон Снежной королевы, кукольный театр, сувенирная лавка, буфет и ресторан. Новинкой шестого сезона стал вагон-цирк.

На вокзалах артисты и аниматоры будут устраивать бесплатные праздничные представления. Для посетителей с билетами предусмотрены встречи с главным зимним волшебником, чаепития, подарки и интерактивные программы внутри вагонов.

Ранее Life.ru сообщал о старте продаж билетов на праздничные программы и стоимости посещения передвижной резиденции Деда Мороза. Для детей от шести до 12 лет билет стоит 3000 рублей, а посещение для ребёнка от трёх до пяти лет с одним сопровождающим обойдётся в 3500 рублей. За пять предыдущих сезонов новогодний состав побывал в 372 городах, преодолел свыше 128 тысяч километров и провёл в дороге 298 дней.