Дед Мороз уже пакует чемоданы: Сказочный поезд отправится в путешествие по 65 городам России

Поезд Деда Мороза отправится в большое новогоднее путешествие по России 8 ноября. За 63 дня праздничный состав преодолеет около 24 тысяч километров и посетит 65 городов — от Заполярья до Сибири и Центральной России. Продажа билетов на первые остановки маршрута уже началась, сообщили в РЖД.

Список городов, которые посетит поезд Деда Мороза. Фото © РЖД

Стартует путешествие из Великого Устюга, где находится резиденция главного зимнего волшебника. Первыми поезд встретят жители Русского Севера и Арктической зоны. Среди запланированных остановок — Инта, Лабытнанги, Воркута, Печора, Сосногорск, Ухта, Сыктывкар и Котлас.

Затем сказочный состав проследует через Киров, Глазов и Пермь, после чего направится в Сибирь. Дед Мороз и его помощники побывают в Нягани, Югорске, Тюмени, Томске, Новосибирске и Омске. В декабре и январе праздничный поезд посетит города Урала, Поволжья и Северо-Запада.

Сам поезд представляет собой передвижную резиденцию, которую возглавляет настоящий паровоз. Внутри разместились салон-приёмная для встреч с Дедом Морозом, сказочная деревня, вагон Снежной королевы с играми и квестами, кукольный театр, сувенирная лавка, ресторан и буфет. Для команды волшебника предусмотрены отдельные спальные вагоны.

Во время остановок на вокзалах пройдут бесплатные праздничные представления с артистами и аниматорами. А обладателей билетов пригласят внутрь состава, где можно лично встретиться с Дедом Морозом, пройти сказочный квест, попить чай или посмотреть кукольный спектакль.

Продажа билетов на первый участок маршрута от Инты до Омска стартовала 27 октября в 11:00 по московскому времени. В дальнейшем приобрести билеты на праздничные программы можно будет за 30 суток до прибытия поезда в конкретный город.

Стоимость посещения для ребёнка от шести до 12 лет составляет 3000 рублей, а билет для ребёнка от трёх до пяти лет с одним сопровождающим взрослым обойдётся в 3500 рублей. При этом посетить бесплатные мероприятия на вокзале смогут все желающие.

Завершится путешествие 9 января 2027 года возвращением в Великий Устюг. Проект РЖД и правительства Вологодской области существует с 2021 года. За пять предыдущих сезонов сказочный состав посетил 372 города, преодолел более 128 тысяч километров и провёл в дороге 298 дней.

Ранее Life.ru рассказывал о маршруте Поезда Деда Мороза в сезоне 2025–2026 годов и правилах покупки билетов. Тогда праздничная резиденция на колёсах отправилась из Великого Устюга на Дальний Восток, откуда начала путешествие через десятки российских городов. В Москве поезд остановился 2–3 января, а завершил маршрут 11 января. В материале также объяснялось, как попасть на представление, какие вагоны можно посетить бесплатно и почему билеты на встречу с волшебником лучше приобретать заранее.