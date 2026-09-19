11 военных погибли при взрыве склада боеприпасов на востоке Сирии

Одиннадцать сирийских военнослужащих погибли при взрыве на складе боеприпасов в Дейр-эз-Зоре. Ещё девять человек получили ранения, сообщило Минобороны переходного правительства Сирии.

Взрыв прогремел вечером 18 сентября на военном объекте в районе Айяш к западу от города. Территорию после произошедшего оцепили.

11 сирийских военных погибли при взрыве склада в Дейр-эз-Зоре. Видео © Х / KORRINA

«Тела 11 погибших солдат были извлечены спасателями при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш на западе города, где хранились боеприпасы. Ещё девять человек доставлены с ранениями в больницы», — говорится в заявлении сирийского Минобороны.

Спасатели продолжили разбирать обломки разрушенного здания. Информации о состоянии госпитализированных военнослужащих пока не приводится.

Причина взрыва остаётся неизвестной. Администрация провинции Дейр-эз-Зор сообщила о начале расследования для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о другом крупном взрыве в Сирии — в центре Дамаска. Тогда погибли пять человек, ещё 15 получили ранения. По данным сирийского государственного телевидения, причиной стало взрывное устройство.