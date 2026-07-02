Пять человек погибли и 15 пострадали при взрыве в кафе в центре Дамаска

В центре сирийской столицы, рядом с Дворцом правосудия, прогремел взрыв у кафе в районе Хиджаз. Как сообщает телеканал Syria TV, погибли пять человек.

Пять человек погибли при взрыве у кафе в центре Дамаска. Видео © X / Abdulsalam Saleh

Государственное телевидение Сирии сообщает, что причиной стало взрывное устройство. На данный момент известно, что всего из зоны происшествия в больницы доставлены 15 пострадавших. Район оцеплен силовиками, ведётся расследование.

Инцидент произошёл на следующий день после того, как в стране был сформирован первый парламент после падения прежнего руководства во главе с Башаром Асадом.