Пять человек погибли и 15 пострадали при взрыве в кафе в центре Дамаска
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В центре сирийской столицы, рядом с Дворцом правосудия, прогремел взрыв у кафе в районе Хиджаз. Как сообщает телеканал Syria TV, погибли пять человек.
Пять человек погибли при взрыве у кафе в центре Дамаска. Видео © X / Abdulsalam Saleh
Государственное телевидение Сирии сообщает, что причиной стало взрывное устройство. На данный момент известно, что всего из зоны происшествия в больницы доставлены 15 пострадавших. Район оцеплен силовиками, ведётся расследование.
Инцидент произошёл на следующий день после того, как в стране был сформирован первый парламент после падения прежнего руководства во главе с Башаром Асадом.
А 29 июня у жилого дома в Монако неизвестный оставил рюкзак у подъезда. При взрыве пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын, женщине оторвало ноги. Следствие рассматривает версию покушения, организованного СБУ как предупреждение, поскольку украинские СМИ связывают Ермолаева с мошенническими колл-центрами. Покушением на Ермолаева мог руководить первый замглавы СБУ Поклад.
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