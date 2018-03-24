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Опубликовано 24 марта 2018, 11:24

Гонщик Хэмилтон выиграл первую квалификацию сезона, Сироткин — 19-й

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Фото: © AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

В Австралии на "Альберт-парке" состоялся квалификационный заезд перед первой гонкой сезона.

Лучшим стал британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), вторым финишировал финн Кими Райкконен из Ferrari, а на третьем месте ещё один представитель этой команды — немец Себастьян Феттель.

Скриншот f1news.ru

Скриншот f1news.ru

Россиянин Сергей Сироткин, представляющий Williams, завершил квалификацию на предпоследнем месте.

Первая гонка этого сезона состоится уже завтра, 25 марта.

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Галина Глазко
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