Гонщик Хэмилтон выиграл первую квалификацию сезона, Сироткин — 19-й

В Австралии на "Альберт-парке" состоялся квалификационный заезд перед первой гонкой сезона.

Лучшим стал британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), вторым финишировал финн Кими Райкконен из Ferrari, а на третьем месте ещё один представитель этой команды — немец Себастьян Феттель.