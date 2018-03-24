Гонщик Хэмилтон выиграл первую квалификацию сезона, Сироткин — 19-й
Фото: © AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake
В Австралии на "Альберт-парке" состоялся квалификационный заезд перед первой гонкой сезона.
Лучшим стал британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), вторым финишировал финн Кими Райкконен из Ferrari, а на третьем месте ещё один представитель этой команды — немец Себастьян Феттель.
Скриншот f1news.ru
Россиянин Сергей Сироткин, представляющий Williams, завершил квалификацию на предпоследнем месте.
Первая гонка этого сезона состоится уже завтра, 25 марта.