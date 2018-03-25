Зюганов высказался об усах Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина сбрить усы.

— Ну, он мужчина у нас настоящий! Он держит слово. Усы вырастут новые. А если у тебя ни мужества, ни совести нет, это уже никогда не появится, — рассказал Зюганов "Комсомольской правде".

При этом лидер КПРФ выразил уверенность, что вырастут не только усы, но и авторитет Грудинина. По словам Зюганова, новый образ бывшего кандидата в президенты он лично оценит в понедельник.