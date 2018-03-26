Cовладелец "Зимней вишни" пообещал выплатить по 3 миллиона за каждого погибшего

Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" предприниматель Денис Штенгелов пообещал выплатить по 3 миллиона за каждого погибшего в пожаре. Об этом сообщает Mash.

Ранее Штенгелов признался, что ему принадлежит около 40% площадей сгоревшего торгового центра, в том числе кинотеатр и игровая комната.

Напомним, в страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 64 человека. Опознать из них удалось только 15. Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам ТЦ оказать помощь семьям погибших.