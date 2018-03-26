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Опубликовано 26 марта 2018, 13:34

Cовладелец "Зимней вишни" пообещал выплатить по 3 миллиона за каждого погибшего

Фото &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" предприниматель Денис Штенгелов пообещал выплатить по 3 миллиона за каждого погибшего в пожаре. Об этом сообщает Mash.

Ранее Штенгелов признался, что ему принадлежит около 40% площадей сгоревшего торгового центра, в том числе кинотеатр и игровая комната.

Напомним, в страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 64 человека. Опознать из них удалось только 15. Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам ТЦ оказать помощь семьям погибших.

Подробнее о связи бизнесмена с трагедией в Кемерове читайте в расследовании Лайфа.

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Иван Гусев
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