Правительство предложило ужесточить наказание для авиадебоширов
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Ответственность будет предусматриваться за мелкое хулиганство на борту и невыполнение распоряжений командира воздушного судна.
Правительство внесло в Государственную думу законопроект, которые предусматривает усиление административной ответственности за противоправные действия на борту самолёта. Документ опубликован на сайте правительства.
Согласно законопроекту, ответственность предусматривается также за мелкое хулиганство на борту, а также за невыполнение распоряжений командира самолёта и попытки управления воздушным судном без разрешения.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что правительство намерено ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Отмечалось, что правонарушителям может грозить до 50 тысяч рублей штрафа и 15 суток ареста.
Ещё в прошлом году в России одобрили пакет законов, которые позволяют авиакомпаниям отказать пассажиру в перевозке, если он внесён в чёрный список авиадебоширов.