Правительство предложило ужесточить наказание для авиадебоширов

Ответственность будет предусматриваться за мелкое хулиганство на борту и невыполнение распоряжений командира воздушного судна.

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, которые предусматривает усиление административной ответственности за противоправные действия на борту самолёта. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно законопроекту, ответственность предусматривается также за мелкое хулиганство на борту, а также за невыполнение распоряжений командира самолёта и попытки управления воздушным судном без разрешения.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что правительство намерено ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Отмечалось, что правонарушителям может грозить до 50 тысяч рублей штрафа и 15 суток ареста.