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Регион
Опубликовано 28 марта 2018, 10:41

Правительство предложило ужесточить наказание для авиадебоширов

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Ответственность будет предусматриваться за мелкое хулиганство на борту и невыполнение распоряжений командира воздушного судна.

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, которые предусматривает усиление административной ответственности за противоправные действия на борту самолёта. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно законопроекту, ответственность предусматривается также за мелкое хулиганство на борту, а также за невыполнение распоряжений командира самолёта и попытки управления воздушным судном без разрешения.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что правительство намерено ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Отмечалось, что правонарушителям может грозить до 50 тысяч рублей штрафа и 15 суток ареста.

Ещё в прошлом году в России одобрили пакет законов, которые позволяют авиакомпаниям отказать пассажиру в перевозке, если он внесён в чёрный список авиадебоширов.

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Владислав Фёдоров
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