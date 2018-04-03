Володин намекнул Латвии о том, кто является "вошью в шубе"

Спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину напомнили о заявлении, некогда сделанном латвийским депутатом Эдвином Шноре, который назвал русских вшами. Это сделал депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов, который и процитировал латвийца.

— Я процитирую: "Если однажды пустить русскую вошь в шубу, вывести её оттуда будет трудно", — привёл слова Шноре Шаргунов, напомнив об отношении к России и к русскому языку в Риге.

В ответ Володин напомнил, что эти самые шубы всегда были русскими.

— Нужно напомнить им, что шубы они всегда русские носили, поэтому им нужно подумать, какая им в этих шубах отводится роль, — заметил спикер.