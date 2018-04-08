Слуцкий: США использовали фейк о химатаках в Сирии для свержения Асада

По словам главы комитета ГД, такой подход также показывает, что Вашингтон стремится разрушить шиитскую дугу — Иран, Ирак, Сирия, Ливан.

США распространили фейковую информацию о применении химического оружия, так как стремятся свергнуть режим президента Сирии, чтобы "раскачать архитектуру безопасности" на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— По-прежнему ставится задача не противодействия силам международного терроризма, а ликвидации любой ценой режима действующего президента Башара Асада. Вашингтон не гнушается ничем, вплоть до формирования откровенных фейков и вбросов относительно примирения сирийскими властями химического оружия, — сказал Слуцкий на совместном заседании комиссии Меджлиса Ирана и Комитета Госдумы по международным делам.

При этом политик подчеркнул, что голословным обвинениям подвергаются как Дамаск, так и Москва и Тегеран.

— Очень вероятно, что таким образом американская администрация пытается создать информационную почву для очередных ударов по Сирии в нарушение всех норм международного права и соблюдения суверенитета страны, — считает парламентарий.

По мнению парламентария, от такой политики Вашингтона выигрывают только боевики, действующие в Сирии.

В заключении Слуцкий призвал Иран объединиться и тесно сотрудничать для противостояния террористам на юге САР.