Слуцкий: США использовали фейк о химатаках в Сирии для свержения Асада
Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
По словам главы комитета ГД, такой подход также показывает, что Вашингтон стремится разрушить шиитскую дугу — Иран, Ирак, Сирия, Ливан.
США распространили фейковую информацию о применении химического оружия, так как стремятся свергнуть режим президента Сирии, чтобы "раскачать архитектуру безопасности" на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
— По-прежнему ставится задача не противодействия силам международного терроризма, а ликвидации любой ценой режима действующего президента Башара Асада. Вашингтон не гнушается ничем, вплоть до формирования откровенных фейков и вбросов относительно примирения сирийскими властями химического оружия, — сказал Слуцкий на совместном заседании комиссии Меджлиса Ирана и Комитета Госдумы по международным делам.
При этом политик подчеркнул, что голословным обвинениям подвергаются как Дамаск, так и Москва и Тегеран.
— Очень вероятно, что таким образом американская администрация пытается создать информационную почву для очередных ударов по Сирии в нарушение всех норм международного права и соблюдения суверенитета страны, — считает парламентарий.
По мнению парламентария, от такой политики Вашингтона выигрывают только боевики, действующие в Сирии.
В заключении Слуцкий призвал Иран объединиться и тесно сотрудничать для противостояния террористам на юге САР.
Ранее в Госдепартаменте США выразили беспокойство о возможном применением химического оружия в сирийской Думе. В Минобороны России опровергли это заявление, а в МИД РФ сочли его "информационным вбросом".