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Регион
Опубликовано 8 апреля 2018, 19:24

Слуцкий: США использовали фейк о химатаках в Сирии для свержения Асада

Леонид Слуцкий. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам главы комитета ГД, такой подход также показывает, что Вашингтон стремится разрушить шиитскую дугу — Иран, Ирак, Сирия, Ливан.

США распространили фейковую информацию о применении химического оружия, так как стремятся свергнуть режим президента Сирии, чтобы "раскачать архитектуру безопасности" на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— По-прежнему ставится задача не противодействия силам международного терроризма, а ликвидации любой ценой режима действующего президента Башара Асада. Вашингтон не гнушается ничем, вплоть до формирования откровенных фейков и вбросов относительно примирения сирийскими властями химического оружия, — сказал Слуцкий на совместном заседании комиссии Меджлиса Ирана и Комитета Госдумы по международным делам.

При этом политик подчеркнул, что голословным обвинениям подвергаются как Дамаск, так и Москва и Тегеран.

— Очень вероятно, что таким образом американская администрация пытается создать информационную почву для очередных ударов по Сирии в нарушение всех норм международного права и соблюдения суверенитета страны, — считает парламентарий.

По мнению парламентария, от такой политики Вашингтона выигрывают только боевики, действующие в Сирии.

В заключении Слуцкий призвал Иран объединиться и тесно сотрудничать для противостояния террористам на юге САР.

Ранее в Госдепартаменте США выразили беспокойство о возможном применением химического оружия в сирийской Думе. В Минобороны России опровергли это заявление, а в МИД РФ сочли его "информационным вбросом".

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Екатерина Михайлова
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