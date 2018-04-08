Гонщик "Формулы-1" травмировал своего механика на пит-стопе и сошёл сам — видео
Фото: Twitter/Apex Off
Невероятный эпизод произошёл во время Гран-при Бахрейна, второго этапа сезона-2018.
Один из лидеров гонки финский пилот Ferrari Кими Райкконен заехал на пит-стоп, но стартовал раньше времени, когда ещё не было закреплено левое заднее колесо. В итоге машина задела механика, а сам гонщик был вынужден сойти через несколько сотен метров пройденной дистанции.
Better video, watch the left rear of Komi Raikkonen’s car #F1 pic.twitter.com/pfq5lt6lWI— Apex Off (@ApexOff) 8 апреля 2018 г.
Как сообщается, пострадавший механик был вынужден обратиться к врачу, его жизни ничего не угрожает.
Райкконен — чемпион мира 2007 года, после первой гонки сезона занимал в чемпионате третье место.