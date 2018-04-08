"Формула-1": Феттель выиграл секунду у Боттаса в Бахрейне, Сироткин — последний

Победу во второй гонке сезона — ночном Гран-при Бахрейна, одержал Себастьян Феттель, выигравший всего 0,7 секунды у Вальттери Боттаса.

Гран-при Бахрейна стало с недавних пор ночным, и, судя по всему, решение организаторов добавило заезду зрелищности. Уже на первом круге с трассы сошли сразу два Red Bull — Макс Ферстаппен в своём рисковом стиле атаковал Льюиса Хэмилтона и пропорол левое заднее колесо, а у Даниэля Риккьярдо отказал двигатель.

Пелетон же возглавили лидер чемпионата из Ferrari Себастьян Феттель и два финна — Вальттери Боттас на Mercedes и Кими Райкконен на Ferrari. Основная борьба пошла между инженерами — на командных мостиках принялись придумывать, как бы перехитрить соперников и правильно сэкономить резину.

Кими Райкконен из этой борьбы самоустранился первым. На своём пит-стопе в середине гонки он умудрился наехать на собственного механика, а из-за незакреплённого колеса сошёл через несколько десятков метров. Это надо видеть.