"Формула-1": Феттель выиграл секунду у Боттаса в Бахрейне, Сироткин — последний
Фото: © Pool/Giuseppe Cacace Via AP
Победу во второй гонке сезона — ночном Гран-при Бахрейна, одержал Себастьян Феттель, выигравший всего 0,7 секунды у Вальттери Боттаса.
Гран-при Бахрейна стало с недавних пор ночным, и, судя по всему, решение организаторов добавило заезду зрелищности. Уже на первом круге с трассы сошли сразу два Red Bull — Макс Ферстаппен в своём рисковом стиле атаковал Льюиса Хэмилтона и пропорол левое заднее колесо, а у Даниэля Риккьярдо отказал двигатель.
Пелетон же возглавили лидер чемпионата из Ferrari Себастьян Феттель и два финна — Вальттери Боттас на Mercedes и Кими Райкконен на Ferrari. Основная борьба пошла между инженерами — на командных мостиках принялись придумывать, как бы перехитрить соперников и правильно сэкономить резину.
Кими Райкконен из этой борьбы самоустранился первым. На своём пит-стопе в середине гонки он умудрился наехать на собственного механика, а из-за незакреплённого колеса сошёл через несколько десятков метров. Это надо видеть.
Better video, watch the left rear of Komi Raikkonen’s car #F1 pic.twitter.com/pfq5lt6lWI— Apex Off (@ApexOff) 8 апреля 2018 г.
После этого претендентов на победу осталось двое. Феттель имел приличное преимущество над Боттасом, но за несколько кругов до конца шины немца стали заметно разрушаться и финн подъехал вплотную к четырёхкратному чемпиону мира. На последнем круге пилот Mercedes даже предпринял попытки обгона, но безрезультатно. Феттель одерживает вторую победу подряд в сезоне, для Ferrari это лучшее начало чемпионата с шумахеровских времён — 2004 года. В Mercedes наверняка предстоит серьёзный разбор полётов "серебряных стрел".
Имеет смысл поздравить с первым финишем в Королевских гонках россиянина Сергея Сироткина — он пришёл 17-м, уступив один круг лидерам. А преемник Даниила Квята в Toro Rosso Пьер Гасли сенсационно финишировал четвёртым.
Гран-при Бахрейна. Итоговое положение
1. Феттель (Ferrari)
2. Боттас (Mercedes)
3. Хэмилтон (Mercedes)
4. Гасли (Toro Rosso)
5. Магнуссен (Haas)
6. Хюлькенберг (Renault)
7. Алонсо (McLaren)
8. Вандоорн (McLaren)
9. Эрикссон (Sauber)
10. Окон (Force India)
Положение в чемпионате:
1. Феттель — 50 очков
2. Хэмилтон — 33
3. Боттас — 22
4. Алонсо — 16
5. Райкконен — 15