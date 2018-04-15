"Формула-1": Риккьярдо выиграл гонку в Шанхае, Сироткин пятнадцатый

Третью гонку сезона — Гран-при Китая — выиграл 28-летний австралийский пилот Red Bull Даниэль Риккьярдо.

Помимо австралийских фанатов автоспорта сегодня особенно счастливы финские — по результатам гонки в Шанхае у страны Суоми двойной подиум. 28-летний Валттери Боттас из Mercedes пришёл на финиш вторым (+8,894), гонщик Ferrari — 38-летний Кими Райкконен — третий (+9,637).

Пятикратный чемпион Гран-при в Шанхае, ставший лучшим на китайской трассе и в прошлом сезоне — 33-летний британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон — сегодня завершил гонку на четвёртом месте (+16,985). А завоевавший накануне поул-позишн немец из Ferrari Себастьян Феттель — на восьмом (+35,286).

Среди аутсайдеров, увы, 22-летний россиянин Сергей Сироткин. За рулём Williams он финишировал лишь 15-м (+58,241). После трёх гран-при у Сергея по-прежнему нет очков.

Напомним, четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам — Гран-при Азербайджана — стартует в Баку 29 апреля в 15:10 по московскому времени.

Гран-при Китая. Итоговое положение

Фото: Formula1.com

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