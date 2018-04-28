Пушков предложил вручить Нобелевскую премию мира не Трампу, а корейским лидерам

Президент США Дональд Трамп не заслужил Нобелевскую премию мира, логичнее дать её лидерам КНДР и Южной Кореи, считает сенатор Алексей Пушков.

Так Пушков прокомментировал предложение американского сенатора Линдси Грэма вручить Трампу "нобелевку" за урегулирование конфликта на Корейском полуострове.

— Нобелевскую премию за развитие на Корейском полуострове Трамп, конечно, не заслужил. Трамп в основном угрожал войной, — написал Пушков в "Твиттере". — Намного логичнее дать её Ким Чен Ыну и главе Южной Кореи, если всё и дальше пойдёт по мирному сценарию. А Трамп пока и отказа Пхеньяна от ядерного оружия не добился.

По мнению Пушкова, присуждать Нобелевскую премию под надуманным предлогом — лишь бы американскому президенту — означает дискредитировать саму премию.