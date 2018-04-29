Плач и крики. Видео с борта S7, полёт на котором стал "адом" для группы Serebro

Сегодня солистка известного коллектива обрушилась с критикой на авиакомпанию. По её словам, в какой-то момент все пассажиры судна поняли, что могут умереть.

Сегодня самолёт авиакомпании S7, следовавший по маршруту Москва — Тиват, вынужден был экстренно сесть в соседней Подгорице из-за технических неполадок. Летевшая этим рейсом солистка группы Serebro Ольга Серябкина назвала адом происходящее на борту в этот момент. Телеграм-канал Mash публикует видео с того самого борта. Судя по крикам и плачу на записи — люди действительно успели испугаться за свою жизнь.

Экстренная посадка судна получила широкую огласку благодаря группе "Серебро", оказавшейся на борту лайнера. Солистка коллектива Ольга Серябкина написала в своём "инстаграме", что они "могли умереть", "на борту был ад — все орали и плакали", а стюардессы при этом "вели себя очень непрофессионально" и только сеяли панику.