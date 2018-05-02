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Опубликовано 1 мая 2018, 22:17

Кожевникова предложила запретить компьютерные игры детям до 18 лет

Актриса Мария Кожевникова. Фото: &copy; Instagram/mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова. Фото: © Instagram/mkozhevnikova

Актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова предложила законодательно запретить играть в компьютерные игры детям, не достигшим 18 лет.

— И пусть в меня полетят камни, но я бы законодательно реально запретила играть в игры детям не достигшим 18-летия, посмотрите сколько убийств, они не отличают реальности, — написала Кожевникова в своём "твиттере".

Поводом к такому посту актрисы стала новость об убийстве, которое произошло накануне ночью в московском районе Кузьминки. Как сообщал Лайф, злоумышленник убил студентку РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 21-летнюю Дарью Евдокимову, и забрал её сумку с 40 тысячами рублей и телефон, по которому его и отследили.

Злоумышленником оказался 15-летний подросток. Выяснилось, что он поклонник компьютерных игр. Подросток сознался в преступлении.

Подробности трагедии — в материале Лайфа.

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Артём Андреев
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