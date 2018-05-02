Кожевникова предложила запретить компьютерные игры детям до 18 лет

Актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова предложила законодательно запретить играть в компьютерные игры детям, не достигшим 18 лет.

И пусть в меня полетят камни, но Я бы законодательно реально запретила играть в игры детям не достигшим 18 летия, посмотрите сколько убийств, они не отличают реальности https://t.co/8Q7SVUDC5f — Мария Кожевникова (@makozhevnikova) 1 мая 2018 г.

— И пусть в меня полетят камни, но я бы законодательно реально запретила играть в игры детям не достигшим 18-летия, посмотрите сколько убийств, они не отличают реальности, — написала Кожевникова в своём "твиттере".

Поводом к такому посту актрисы стала новость об убийстве, которое произошло накануне ночью в московском районе Кузьминки. Как сообщал Лайф, злоумышленник убил студентку РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 21-летнюю Дарью Евдокимову, и забрал её сумку с 40 тысячами рублей и телефон, по которому его и отследили.

Злоумышленником оказался 15-летний подросток. Выяснилось, что он поклонник компьютерных игр. Подросток сознался в преступлении.