Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, пилот Toro Rosso разбил болид
Фото: Twitter/Tom Bellingham
Под Барселоной завершилась квалификация пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
На трассе доминировали Mercedes — британец Льюис Хэмилтон выиграл у Валттери Боттаса четыре сотых секунды, третье место — у главного преследователя Хэмилтона в чемпионате, Себастьяна Феттеля из Ferrari. Перед уик-эндом их разделяют в таблице четыре очка.
Россиянин Сергей Сироткин занял 18-е место, обогнав только своего партнёра по команде Лэнса Стролла, правда, сразу на шесть десятых секунды. Позади также будет стартовать новозеландец Брендон Хартли, разбивший машину в жёсткой аварии на последней практике перед квалификацией. Со здоровьем гонщика всё в порядке.
The accident of Brandon Hartley in the third training looked very serious, but it ended well. And even a little funny #F1 #Hartley pic.twitter.com/Lr6oKKYgCX— Roman Fedyaev (@roman_fedyaev) 12 мая 2018 г.
Гонка состоится завтра. Начало — в 16:00 по московскому времени.
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