Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, пилот Toro Rosso разбил болид

Под Барселоной завершилась квалификация пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

На трассе доминировали Mercedes — британец Льюис Хэмилтон выиграл у Валттери Боттаса четыре сотых секунды, третье место — у главного преследователя Хэмилтона в чемпионате, Себастьяна Феттеля из Ferrari. Перед уик-эндом их разделяют в таблице четыре очка.

Россиянин Сергей Сироткин занял 18-е место, обогнав только своего партнёра по команде Лэнса Стролла, правда, сразу на шесть десятых секунды. Позади также будет стартовать новозеландец Брендон Хартли, разбивший машину в жёсткой аварии на последней практике перед квалификацией. Со здоровьем гонщика всё в порядке.