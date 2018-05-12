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Опубликовано 12 мая 2018, 17:30

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, пилот Toro Rosso разбил болид

Фото: Twitter/Tom Bellingham

Фото: Twitter/Tom Bellingham

Под Барселоной завершилась квалификация пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

На трассе доминировали Mercedes — британец Льюис Хэмилтон выиграл у Валттери Боттаса четыре сотых секунды, третье место — у главного преследователя Хэмилтона в чемпионате, Себастьяна Феттеля из Ferrari. Перед уик-эндом их разделяют в таблице четыре очка.

Россиянин Сергей Сироткин занял 18-е место, обогнав только своего партнёра по команде Лэнса Стролла, правда, сразу на шесть десятых секунды. Позади также будет стартовать новозеландец Брендон Хартли, разбивший машину в жёсткой аварии на последней практике перед квалификацией. Со здоровьем гонщика всё в порядке.

Гонка состоится завтра. Начало — в 16:00 по московскому времени.

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Дмитрий Кузнецов
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