Гран-при Испании "Формулы-1": авария, дубль Mercedes и лучшая гонка Сироткина

Пятый этап чемпионата мира выиграл Льюис Хэмилтон, а компанию ему на подиуме составили Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. Ferrari отдала очки соперникам после странного решения зазвать на пит-стоп Себастьяна Феттеля.

Пятая гонка сезона началась с удачного старта Феттеля, который опередил Боттаса и встал в хвост своему главному сопернику в чемпионате Хэмилтону. А в середине пелетона произошёл массовый завал с участием Ромэна Грожана. Тот не первый раз становится участником аварий и после очередного инцидента стал героем интернет-мемов. После схода Нико Хюлькенберга и Пьера Гасли на трассе появилcя сейфти-кар.

После рестарта Хэмилтон начал отрываться от немца, весь пелетон растянулся, и пошла привычная для Каталонии довольно скучная гонка с борьбой на пит-стопах. Единственным важным событием стал сход вечно невезучего Кими Райкконена из-за поломки мотора и сход Эстебана Окона.

Отъезд Окона на обочину и последующий режим виртуальной машины безопасности (когда сама машина не появляется на трассе, но гонщики сбрасывают скорость с сохранением отрывов между собой) повлиял и на гонку аутсайдеров. Партнёр единственного россиянина в "Формуле-1" Сергея Сироткина по Williams Лэнс Стролл попал под таран Макса Ферстаппена. У самого Сергея также были серьёзные проблемы с шинами, ему приходилось отлавливать болид и заезжать на пит-стопы.