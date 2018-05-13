Гран-при Испании "Формулы-1": авария, дубль Mercedes и лучшая гонка Сироткина
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Пятый этап чемпионата мира выиграл Льюис Хэмилтон, а компанию ему на подиуме составили Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. Ferrari отдала очки соперникам после странного решения зазвать на пит-стоп Себастьяна Феттеля.
Пятая гонка сезона началась с удачного старта Феттеля, который опередил Боттаса и встал в хвост своему главному сопернику в чемпионате Хэмилтону. А в середине пелетона произошёл массовый завал с участием Ромэна Грожана. Тот не первый раз становится участником аварий и после очередного инцидента стал героем интернет-мемов. После схода Нико Хюлькенберга и Пьера Гасли на трассе появилcя сейфти-кар.
После рестарта Хэмилтон начал отрываться от немца, весь пелетон растянулся, и пошла привычная для Каталонии довольно скучная гонка с борьбой на пит-стопах. Единственным важным событием стал сход вечно невезучего Кими Райкконена из-за поломки мотора и сход Эстебана Окона.
Отъезд Окона на обочину и последующий режим виртуальной машины безопасности (когда сама машина не появляется на трассе, но гонщики сбрасывают скорость с сохранением отрывов между собой) повлиял и на гонку аутсайдеров. Партнёр единственного россиянина в "Формуле-1" Сергея Сироткина по Williams Лэнс Стролл попал под таран Макса Ферстаппена. У самого Сергея также были серьёзные проблемы с шинами, ему приходилось отлавливать болид и заезжать на пит-стопы.
Тем не менее москвич провёл лучшую гонку в своей карьере, финишировав на 14-м месте. Правда, к сожалению, оно оказалось последним.
В начале последней трети гонки Ferrari ещё раз решила устроить непонятную игру в тактику и зазвала Феттеля на пит-стоп, ожидая, видимо, сильного расхода резины у оппонентов. Однако время шло, но немец только откатился со второго на четвёртое место и ничего не отыгрывал. В итоге вместо 18 очков он получает только 12. Шесть очков могут очень сильно пригодиться в конце чемпионата, в котором благодаря очередной победе лидирует Хэмилтон. Он оторвался от немца на 17 баллов. Вторая ступень подиума — у Боттаса, третьим в итоге пришёл Ферстаппен.
Гран-при Испании. Итоговое положение.
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes).
2. Валттери Боттас (Mercedes).
3. Макс Ферстаппен (Red Bull).
4. Себастьян Феттель (Ferrari).
5. Даниэль Риккардо (Red Bull).
6. Кевин Магнуссен (Haas).
7. Карлос Сайнс (Renault).
8. Фернандо Алонсо (McLaren).
9. Серхио Перес (Force India).
10. Шарль Леклер (Sauber).
...
14. Сергей Сироткин (Williams).
Зачёт пилотов:
1. Льюис Хэмилтон — 95 очков.
2. Себастьян Феттель — 78.
3. Валттери Боттас — 58.
4. Кими Райкконен — 48.
5. Даниэль Риккардо — 47.