СМИ: Буффон готовит контракт с ПСЖ

По информации Sky Italia, 40-летний Джанлуиджи Буффон, на днях сыгравший свой прощальный матч за "Ювентус", в ближайшие дни станет игроком парижан.

Сообщается, что Буффон ведёт переговоры с ПСЖ, есть большая вероятность, что уже 23 мая будет объявлено о подписании контракта итальянского футболиста с действующими чемпионами Франции.