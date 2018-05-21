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Опубликовано 21 мая 2018, 11:40

СМИ: Буффон готовит контракт с ПСЖ

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

По информации Sky Italia, 40-летний Джанлуиджи Буффон, на днях сыгравший свой прощальный матч за "Ювентус", в ближайшие дни станет игроком парижан.

Сообщается, что Буффон ведёт переговоры с ПСЖ, есть большая вероятность, что уже 23 мая будет объявлено о подписании контракта итальянского футболиста с действующими чемпионами Франции.

Напомним, Джанлуиджи Буффон, завершив 17-й сезон в стане "Юве", заявил, что покидает команду. Однако о завершении профессиональной карьеры футболиста вообще пока речи не идёт. Он отметил, что получил несколько предложений из европейских топ-клубов. Ранее сообщалось о намерении усилиться легендарным итальянским вратарём со стороны английского "Ливерпуля".

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Иван Линник
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