Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон, предусматривающий введение контрсанкций против США и их союзников за давление на Россию.

Документ после вступления в силу даст право президенту РФ приостанавливать сотрудничество с недружественными государствами или организациями, которые находятся под их юрисдикцией.

Закон предусматривает возможность запрета на ввоз и вывоз продукции или сырья для таких организаций, на их участие в госзаказе и приватизации.

При этом отдельно прописано, что эти меры не распространяются на жизненно необходимые товары, аналогов которых нет в России, а также товары, которые граждане ввозят для личного пользования.

Теперь закон будет направлен в Совет Федерации, а после его утверждения там — на подпись президенту.