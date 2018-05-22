Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников
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Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон, предусматривающий введение контрсанкций против США и их союзников за давление на Россию.
Документ после вступления в силу даст право президенту РФ приостанавливать сотрудничество с недружественными государствами или организациями, которые находятся под их юрисдикцией.
Закон предусматривает возможность запрета на ввоз и вывоз продукции или сырья для таких организаций, на их участие в госзаказе и приватизации.
При этом отдельно прописано, что эти меры не распространяются на жизненно необходимые товары, аналогов которых нет в России, а также товары, которые граждане ввозят для личного пользования.
Теперь закон будет направлен в Совет Федерации, а после его утверждения там — на подпись президенту.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала Западу болезненный ответ на антироссийские санкции. Вашингтон же выразил протест Москве из-за ответных мер на санкции США.