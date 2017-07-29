Вашингтон выразил протест Москве из-за ответных мер на санкции США

Часть контрсанкций по сокращению дипломатического присутствия Соединённых Штатов в России начнёт действовать с начала осени.

США выразили России протест в связи с мерами вокруг персонала американских дипломатических представительств в РФ и их объектов, заявленными Москвой 28 июля. Об этом агентству ТАСС сообщила начальник пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Хезер Науэрт.

— Мы заявили о своем серьёзном разочаровании и выразили протест. Госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон провёл разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, а посол [Джон] Теффт встретился с заместителем министра иностранных дел [Сергеем] Рябковым, — сказала Науэрт.

Детали беседы Лаврова и Тиллерсона в Госдепе оглашать отказались. Ответственный сотрудник внешнеполитического ведомства, потребовавший не упоминать его имя, сообщил, что США работает "над способами устранения некоторых раздражителей" в отношениях двух стран, "чтобы двигаться вперёд".

— Госсекретарь ясно даёт понять, что неуклонная деградация не способствует восстановлению отношений между нашими двумя странами, — отметил дипломат.

Напомним, 28 июля МИД РФ сообщил о реализации ответных мер по отношению к сотрудникам дипмиссии США, лишив их доступа к посольской даче в Серебряном Бору и потребовав сократить численность американских дипломатов в России до 455 человек.

Данные меры одобрил президент России Владимир Путин.