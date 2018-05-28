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Регион
Опубликовано 28 мая 2018, 18:50

Гонщики "Формулы-1" раскритиковали формат Гран-при Монако

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Чемпион мира Льюис Хэмилтон в интервью Autosport предложил проводить две гонки вместо одной или обязывать команды проводить больше пит-стопов:

— У Гран-при Монако лучшая реклама, лучшая подготовка, это особенная гонка в сезоне. И я подумал: "Жаль, что сама гонка получается не такой захватывающей, как подготовка и остальное".

Нельзя допускать, чтобы мы могли проехать эту гонку с одним пит-стопом. Должно быть больше разнообразия.

Посмотрите на американские серии. Они постоянно без причины выпускают на трассу машину безопасности, чтобы сгруппировать пелетон. Может быть, в Монако нам стоит проводить две гонки вместо одной? Не знаю. Но это были самые длинные 78 кругов в моей жизни.

Мы проходим круги за минуту 11 секунд. Недавно я общался с князем Альбером и спрашивал — может быть, пришло время сделать трассу длиннее, чтобы сделать её ещё лучше?

Один из соперников британца и также чемпион мира Кими Райкконен заскучал во время гонки:

Это скучно. Соперник, который оказывается перед тобой, задаёт темп, и, чтобы обогнать его, ты должен дождаться серьёзной ошибки с его стороны. Так всё вчера и происходило — мы просто ездили друг за другом 78 кругов, а потом гонка закончилась. Не самая интересная вещь в мире, это уж точно.

Напомним, во вчерашней гонке одержал победу Даниэль Риккьярдо, который стартовал первым. В лидирующей группе обгонов и перестановок на трассе не произошло за гонку ни разу.

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Ярослав Пелехов
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