Гонщики "Формулы-1" раскритиковали формат Гран-при Монако

Чемпион мира Льюис Хэмилтон в интервью Autosport предложил проводить две гонки вместо одной или обязывать команды проводить больше пит-стопов: — У Гран-при Монако лучшая реклама, лучшая подготовка, это особенная гонка в сезоне. И я подумал: "Жаль, что сама гонка получается не такой захватывающей, как подготовка и остальное".

Нельзя допускать, чтобы мы могли проехать эту гонку с одним пит-стопом. Должно быть больше разнообразия.

Посмотрите на американские серии. Они постоянно без причины выпускают на трассу машину безопасности, чтобы сгруппировать пелетон. Может быть, в Монако нам стоит проводить две гонки вместо одной? Не знаю. Но это были самые длинные 78 кругов в моей жизни. Мы проходим круги за минуту 11 секунд. Недавно я общался с князем Альбером и спрашивал — может быть, пришло время сделать трассу длиннее, чтобы сделать её ещё лучше?

Один из соперников британца и также чемпион мира Кими Райкконен заскучал во время гонки: