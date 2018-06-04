В России могут обязать организаторов квестов страховать участников

Согласно предложенной инициативе, организаторы также будут обязаны объединяться в ассоциации.

В России могут обязать организаторов масштабных массовых мероприятий, в частности квестов, страйкбольных и ролевых игр и фестивалей военно-исторической реконструкции, страховать участников. С соответствующей инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, пишет RT. Согласно документу, организаторы также должны будут объединяться в ассоциации.

Он отметил, что за последние годы во время игровых развлекательных мероприятий произошло несколько десятков несчастных случаев. В таких ситуациях пострадавшие вынуждены проходить лечение и добиваться компенсаций через суд.

По мнению Петрова, сфера игровых развлекательных мероприятий практически не регулируется нормативными документами. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье участников и зрителей.

Напомним, в мае сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону участнику психоделического квеста топором отрубили палец, а в Красноярске школьница разбила голову в тёмной комнате во время квеста "Морг".