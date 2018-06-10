Брошенные красавицы. Как сложилась судьба победительниц шоу "Холостяк"
Пока ни одна из пар, которые образовались на популярном шоу, не оформила официально отношения.
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Стоило очередному сезону "Холостяка" закончиться, как сразу поползли слухи: его герой, Егор Крид, расстался с победительницей Дарьей Клюкиной. Парочка нигде не была замечена вместе, хотя заподозрить Дашу в нелюбви к тусовкам просто невозможно.
Фото: кадр YouTube
Отсутствие Клюкиной на мероприятии, куда пришел Крид, стало поводом к обсуждению. На закрытой презентации лейбла Blask Star Егор был с друзьями, но девушки не заметили на мероприятии, хотя в Москве она была.
Хотя позже Крид прояснил ситуацию: хоть Даша и хорошая, отношений быть не может. Так, на прошедшую премию "Муз-ТВ" он пришёл без девушки. Певец намекнул, что "прошла любовь — завяли помидоры".
— Даша очень хорошая и добрая. Но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели, — отметил он.
Впрочем, расставание после такой трогательной истории на телешоу — скорее не новинка, а норма. Чем сейчас занимаются победительницы предыдущих сезонов программы.
Олеся Ермакова, 1-й сезон
Героем 1-го сезона, который шёл в 2013 году, был футболист Евгений Левченко. В разное время он выступал за сборную Украины, московский ЦСКА, голландские "Витес", "Гронинген", "Виллем II" и другие клубы.
Фото: соцсети
Победительницей стала Олеся Ермакова в июне 2013-го. Молодые люди пытались встречаться, но расстояние в тысячи километров сделало своё дело: он тренируется и живёт в Голландии, она — в Москве. Времени друг на друга попросту нет. Отношения продлились девять месяцев.
Фото: Facebook
Какое-то время молодые люди общались и после расставания. Однако в 2014 году девушке сделал предложение давний приятель из Лондона, и она согласилась.
Избранник девушки работает в киноиндустрии. О её участии в шоу он в курсе, однако Олеся строго-настрого запретила мужчине смотреть программу: якобы из-за незнания русского он может понять что-то не так.
Девушка тоже работает в киноиндустрии. Так, она занималась визуальными эффектами, отвечала за видеографику в сериале Netflix "Марко Поло". Кроме того, выступала в качестве ассистента продюсера. Сейчас, судя по её страничке в "Инстаграме", она является креативным продюсером и работает в России.
Мария Дригола, 2-й сезон
Второй сезон "Холостяка" стартовал на ТНТ в начале марта 2014 года. Тогда девушки боролись за сердце бизнесмена Максима Чернявского. Планка отбора изначально была высокой: ну ещё бы, бывшая жена предпринимателя — солистка "золотого" состава "ВИА Гры" Анна Седокова.
Фото: соцсети
Победить своих конкуренток смогла петербурженка Мария Дригола. В финале тогда холостяк заставил её понервничать, оставив на несколько минут с фразой "Прости". Правда, вернулся он с белым букетом и словами, что хочет быть вместе.
Фото: Instagram
Отношения пары продлились около полутора лет. Маша по специальности юрист, работала в фирме своего отца. Многие вопросы могла решить дистанционно, поэтому спокойно летала из родного Петербурга в Лос-Анджелес к любимому.
Чернявский позже признавался, что Маша — человек крайне непубличный, даже просила не выкладывать в соцсети фото с ней, чтобы не становиться предметом обсуждений. Да и "инстаграм" у неё закрыт до сих пор.
Фото: vk.com/drigola
И тем не менее СМИ стало известно, что пара готовилась к свадьбе. Точнее, Максим планировал сделать предложение возлюбленной. Но до заветного "Да" в загсе так и не дошло: пара рассталась. Говорят, что не прошли проверку расстоянием.
Живёт Маша в родном Петербурге, много путешествует. Продолжает строить карьеру юриста (в отличие от многих девушек, которые после победы на том или ином шоу решают с головой уйти в шоу-биз).
Дарья Канануха, 3-й сезон
Тимур Батрутдинов к началу третьего сезона проекта был единственным холостяком из резидентов Comedy Club. За его сердце боролись 25 девушек начиная с марта 2015 года. В итоге победила 23-летняя Дарья Канануха.
Однако слухи вокруг отношений пары ходили ещё не один месяц. Одни утверждали, что Канануха с Батрутдиновым едва ли не планируют свадьбу. Другие же уверяли: сразу после проекта Даша уехала в родную Казань и прекратит скрывать отсутствие романа, как только позволит контракт.
Отношения у пары действительно не сложились. Однако Канануха утверждает, что "подставой" всё это изначально не было. По её словам, молодые люди пытались построить отношения, но это оказалось практически нереальным из-за разных графиков.
— И чувства, и эмоции, и желания — всё было. Многие пустили слух в Интернете, мол, они никогда не встречались и быть у них ничего не могло. У нас была история, и очень красивая. Просто не вышло, — говорила девушка в интервью StarHit.
По последним данным, девушка всё же вернулась в Казань. Она является директором школы, где преподают курсы этикета, актёрского мастерства, ораторского искусства и многого другого детям.
Устроила Даша и личную жизнь: она вышла замуж и сменила фамилию на Желаеву. Михаил, супруг Даши, тогда сильно поддерживал её после расставания с Батрутдиновым. Закрутился роман, а в 2017 году состоялась свадьба.
4-й сезон
Героем 4-го сезона стал известный певец Алексей Воробьёв. И это пока на проекте единственный случай, когда победительниц не было.
В финал прошли две девушки: актриса Яна Аносова и модель и юрист Наталья Горожанова. Правда, Наталья до этого сказала, что не любит Алексея. А с Яной он сам не захотел быть. В общем, шоу не исправило даже на пару месяцев жизнь одного из самых заветных холостяков российского шоу-биза.
Алексей Воробьёв и Яна Аносова. Фото: соцсети
Однако у девушек жизнь немного изменилась. Например, число подписчиков Яны в "Инстаграме" выросло до 195 тысяч человек. Периодически в нём мелькают рекламные посты.
В остальном же принципиальных изменений не замечено. Девушка всё так же продолжает сниматься в фильмах, чаще в эпизодических ролях. Видимо, участие в "Холостяке" не принесло той самой "голливудской славы.
Наталья Горожанова же катается со съёмками по всему миру. Ей и до проекта предлагали подработку в качестве модели, а в последнее время контрактов, кажется, миллион: девушка регулярно выкладывает фото то из Испании, то из Франции, то из Москвы.
Алексей Воробьёв и Наталья Горожанова. Фото: кадр из шоу
Екатерина Никулина, 5-й сезон
В 2017 году поклонницы звезды "Интернов" Ильи Глинникова хлопались в обморок у телеэкранов, ожидая, что всё, Глебка (в популярном сериале он сыграл Глеба Романенко. — Прим. ред.) покинет ряды свободных мужчин.
Фото: соцсети
Не тут-то было. В отличие от своего предшественника, Глинников выбрал, как ему казалось, ту единственную — 21-летнюю Катю Никулину. Пара встречалась несколько месяцев, а в феврале этого года Никулина дала интервью, где рассказала о расставании.
— Если есть желание и цель найти любовь, то её нужно искать не на реалити-шоу, а в реальной жизни, ведь она и так полна приключений. Шоу — это, конечно, колоссальный опыт. Но при таком пристальном внимании очень сложно построить личную жизнь, сохранить её и приумножить, — сообщила она в интервью порталу wmj.ru
Сам же Глинников напомнил девушке, как они чистили вместе гранат, как смотрели салют с крыши. Что романтичные моменты были. И пожелал ей найти своё счастье.
В марте 2018 года стало известно, что девушка дебютировала в качестве певицы. Она презентовала песню под названием "Нега". Выступает же она под псевдонимом MOONCAT.
Пока в активе девушки меньше десятка композиций. Увеличится ли их число — покажет время.