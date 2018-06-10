Феттель выиграл Гран-при Канады, начавшееся с большой аварии
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Победителем седьмого этапа сезона на городской трассе в Монреале стал Феттель, вторым к финишу пришёл Вальттери Боттас, третий — Макс Ферстаппен.
Себастьян Феттель одержал ключевую победу на Гран-при ещё вчера, когда выиграл квалификацию у двух Mercedes. После этого ему надо было просто поддерживать высокий темп на довольно удобной для себя скоростной трассе в Канаде.
Первый круг сразу ознаменовался привычной для Монреаля картиной — произошла зрелищная авария с участием Брэндона Хартли и Лэнса Стролла. Новозеландец взмыл в небо и какое-то время даже проехал по отбойнику вертикально.
Incredibile incidente tra Stroll ed Hartley!#CanadianGP #SkyF1 #SkyMotori pic.twitter.com/vLvkr9JEwQ— Giò Ametrano ™ JFZ (@gio_ametrano) June 10, 2018
После того как с трассы ушёл сейфти-кар, Феттель начал отрываться от соперников, главными из которых стали Боттас и Ферстаппен. Главный конкурент в чемпионате — Льюис Хэмилтон — был вынужден остановиться в боксах раньше из-за проблем с силовой установкой.
В итоге основная борьба на трассе пошла за места в очковой зоне, лидеры держали друг от друга заметные отрывы, а немец из Ferrari спокойно довёл дело до победы.
Хэмилтон шёл пятым, то есть проигрывал 15 очков, что означало выход Феттеля в лидеры чемпионата. На последних кругах Хэмилтон атаковал в борьбе за четвёртое место Риккьярдо, но пройти его не смог.
Таким образом, Феттель выиграл третью гонку сезона и теперь опережает Хэмилтона в чемпионате на один балл — 121 против 120.
Следующая гонка состоится во Франции 24 июня.
Гран-при Канады. Итоговое положение
1. Феттель (Ferrari)
2. Боттас (Mercedes)
3. Ферстаппен (Red Bull)
4. Риккьярдо (Red Bull)
5. Хэмилтон (Mercedes)
6. Райкконен (Ferrari)
7. Хюлькенберг (Renault)
8. Сайнс (Renault)
9. Окон (Force India)
10. Леклер (Sauber)