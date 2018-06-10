Феттель выиграл Гран-при Канады, начавшееся с большой аварии

Победителем седьмого этапа сезона на городской трассе в Монреале стал Феттель, вторым к финишу пришёл Вальттери Боттас, третий — Макс Ферстаппен.

Себастьян Феттель одержал ключевую победу на Гран-при ещё вчера, когда выиграл квалификацию у двух Mercedes. После этого ему надо было просто поддерживать высокий темп на довольно удобной для себя скоростной трассе в Канаде.

Первый круг сразу ознаменовался привычной для Монреаля картиной — произошла зрелищная авария с участием Брэндона Хартли и Лэнса Стролла. Новозеландец взмыл в небо и какое-то время даже проехал по отбойнику вертикально.

После того как с трассы ушёл сейфти-кар, Феттель начал отрываться от соперников, главными из которых стали Боттас и Ферстаппен. Главный конкурент в чемпионате — Льюис Хэмилтон — был вынужден остановиться в боксах раньше из-за проблем с силовой установкой.

В итоге основная борьба на трассе пошла за места в очковой зоне, лидеры держали друг от друга заметные отрывы, а немец из Ferrari спокойно довёл дело до победы.

Хэмилтон шёл пятым, то есть проигрывал 15 очков, что означало выход Феттеля в лидеры чемпионата. На последних кругах Хэмилтон атаковал в борьбе за четвёртое место Риккьярдо, но пройти его не смог.

Таким образом, Феттель выиграл третью гонку сезона и теперь опережает Хэмилтона в чемпионате на один балл — 121 против 120.

Следующая гонка состоится во Франции 24 июня.