"Он как хороший портвейн". Главный тренер сборной Португалии оценил Роналду

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш после матча с командой Марокко заявил, что нападающий Криштиану Роналду — как хороший портвейн, который с возрастом становится лучше. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции.

— Роналду — как хороший портвейн. С возрастом он становится только лучше, — сказал он.

По его словам, футболист знает себя и знает, как нужно совершенствоваться. Он также добавил, что Криштиану в сборной дополняют его партнёры.