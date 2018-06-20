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Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 20:44

"Он как хороший портвейн". Главный тренер сборной Португалии оценил Роналду

Криштиану Роналду. Фото: &copy;РИА Новости/Нина Зотина

Криштиану Роналду. Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш после матча с командой Марокко заявил, что нападающий Криштиану Роналду — как хороший портвейн, который с возрастом становится лучше. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции.

— Роналду — как хороший портвейн. С возрастом он становится только лучше, — сказал он.

По его словам, футболист знает себя и знает, как нужно совершенствоваться. Он также добавил, что Криштиану в сборной дополняют его партнёры.

Как ранее стало известно, сборная Португалии обыграла Марокко со счётом 1:0.

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Владислав Фёдоров
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