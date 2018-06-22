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Регион
Опубликовано 22 июня 2018, 02:19

После игры Аргентины с Хорватией произошёл инцидент с болельщиками

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На стадионе в Нижнем Новгороде несколько аргентинских болельщиков на последних минутах матча с Хорватией при счёте 0:3 несколько раз ударили хорватского фаната, сообщают очевидцы. Причины стычки не называются.

О том, что Хорватия стала четвёртой сборной, которая вышла на ЧМ-2018 в плей-офф, Лайф рассказывал ранее. На матче случился и другой инцидент: по сообщениям СМИ, неизвестные бросили бутылку с водой в тренера сборной Аргентины.

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Иван Комогорцев
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