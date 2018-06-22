После игры Аргентины с Хорватией произошёл инцидент с болельщиками

На стадионе в Нижнем Новгороде несколько аргентинских болельщиков на последних минутах матча с Хорватией при счёте 0:3 несколько раз ударили хорватского фаната, сообщают очевидцы. Причины стычки не называются.

О том, что Хорватия стала четвёртой сборной, которая вышла на ЧМ-2018 в плей-офф, Лайф рассказывал ранее. На матче случился и другой инцидент: по сообщениям СМИ, неизвестные бросили бутылку с водой в тренера сборной Аргентины.