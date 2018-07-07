Хэмилтон стал первым в квалификации Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Что касается российского гонщика Сергея Сироткина, пилот "Уильямса" не смог выйти во второй сегмент квалификации.

Британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию десятого этапа "Формулы-1" Гран-при Великобритании.

Свой лучший круг пилот команды "Мерседес" проехал за одну минуту 25,892 секунды.

Вслед за британцем расположился представитель "Феррари" Себастьян Феттель (1.25,936), а третье место занял его партнёр по команде финн Кими Райкконен (1.25,990).

Что касается российского гонщика Сергея Сироткина, пилот "Уильямса" не смог выйти во второй сегмент квалификации. Сироткин показал 18-й результат (1.29,252). Партнёр россиянина по команде Лэнс Стролл из Канады вовсе вылетел с трассы, застряв в гравии.