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Опубликовано 7 июля 2018, 21:07

Хэмилтон стал первым в квалификации Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Льюис Хэмилотон. Фото: &copy; Instagram/Lewis Hamilton

Льюис Хэмилотон. Фото: © Instagram/Lewis Hamilton

Что касается российского гонщика Сергея Сироткина, пилот "Уильямса" не смог выйти во второй сегмент квалификации.

Британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию десятого этапа "Формулы-1" Гран-при Великобритании.

Свой лучший круг пилот команды "Мерседес" проехал за одну минуту 25,892 секунды.

Вслед за британцем расположился представитель "Феррари" Себастьян Феттель (1.25,936), а третье место занял его партнёр по команде финн Кими Райкконен (1.25,990).

Что касается российского гонщика Сергея Сироткина, пилот "Уильямса" не смог выйти во второй сегмент квалификации. Сироткин показал 18-й результат (1.29,252). Партнёр россиянина по команде Лэнс Стролл из Канады вовсе вылетел с трассы, застряв в гравии.

Гонка Гран-при Великобритании состоится 8 июля.

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Алексей Наумовец
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