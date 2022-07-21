Как Эдуарда Стрельцова посадили за изнасилование Оглавление Путь в футбол На пике Звёздная болезнь Роковая вечеринка Возвращение Его называли "вторым Пеле" и верили в его невероятный футбольный дар, но великой карьере могла помешать всего лишь одна роковая ошибка. 25179 25179 Эдуард Стрельцов. Коллаж © L!FE. ТАСС/ Виктор Шандрин

21 июля 1937 года родился Эдуард Стрельцов. Все специалисты, которым довелось своими глазами видеть игру спортсмена на футбольном поле, в один голос утверждали, что он был самым талантливым футболистом в СССР. В 17 забил три мяча будущим вице-чемпионам мира в своём первом матче за сборную. В 19 лет он стал олимпийским чемпионом, к 20 годам был лучшим футболистом и бомбардиром чемпионата СССР и дважды номинировался на "Золотой мяч" — самую престижную индивидуальную награду в Европе. Карьера футболиста была прервана обвинением в изнасиловании. Наверное, ни одно уголовное дело в советской истории не порождало столько различных версий и разночтений, как дело против 20-летнего Стрельцова.

Путь в футбол

Фото © ТАСС / Николай Науменков

Эдуард Стрельцов родился в июле 1937 года в подмосковном Перове, которое в настоящее время является одним из столичных районов. Отец будущего футболиста работал столяром на заводе, мать — няней в детском саду. Семья жила небогато, а после мобилизации отца в армию положение ещё больше ухудшилось. На фронте он встретил другую женщину и в семью уже не вернулся, а матери, имевшей серьёзные проблемы со здоровьем, пришлось воспитывать сына в одиночку. Семья жила очень бедно.

Окончив семь классов школы, Стрельцов устроился слесарем на завод "Фрезер", чтобы хоть как-то поправить тяжёлое финансовое положение в семье. При заводе имелась любительская футбольная команда, в которую юношу вскоре приняли. До этого он играл в футбол на дворовом уровне и уроках физкультуры.

С этой команды и начался его стремительный путь в большой футбол. По красивой легенде, судьбу Стрельцова решила случайность. Знаменитый торпедовский тренер Маслов случайно проходил мимо стадиона, где играли заводские команды. Но, взглянув на поле, увидел футболиста, в котором сразу распознал выдающийся талант, и до конца матча не отрывал от него глаз. А затем подошёл и начал убеждать скорее перейти в "Торпедо".

По более правдоподобной версии, тренер заводского "Фрезера" имел контакты с торпедовцами и порекомендовал им обратить внимание на 15-летнего талантливого игрока. Наконец, по третьей версии, Стрельцов обратил на себя внимание во время товарищеской встречи между "Фрезером" и юношеской командой "Торпедо", после которой тренеры уговорили его перейти к ним.

На пике

Кубок европейских чемпионов по футболу. Матч между командами "Торпедо" (Москва) — "Интернационале" (Милан) (0:0). Эдуард Стрельцов (справа) и игрок итальянской команды Аристиде Гуарнери в борьбе за мяч. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун-Да-син и Борис Трепетов

15-летний Стрельцов попал в "Торпедо", а уже в следующем году дебютировал в составе взрослой команды в чемпионате СССР. Одноклубники описывали его как скромного юношу в одежде с многочисленными заплатками. Но на поле он был неудержим. В дебютном сезоне Стрельцов поразил ворота соперников всего четыре раза. Но уже в следующем году он стал неоспоримым лидером клуба, забив 15 мячей и войдя в число 33 лучших футболистов чемпионата. В том же году 17-летний Стрельцов был вызван в сборную. В первом же матче с будущими вице-чемпионами мира — шведами — Стрельцов забил три мяча, а сборная победила со счётом 6:0.

В 19 лет Стрельцов едет на Олимпийские игры. Там он, будучи самым юным футболистом сборной, фактически в одиночку выигрывает две игры. Сначала 1/8 финала с немцами, где Стрельцов забивает победный гол за четыре минуты до конца игры. Затем полуфинал с болгарами, где в дополнительное время сначала забивает сам, а затем отдаёт голевой пас Татушину, который выводит сборную в финал.

Однако в финальном матче Стрельцов так и не сыграл, уступив место Никите Симоняну. Из-за этого он лишился золотой олимпийской медали, так как по регламенту того времени медали получали только игравшие в финальном матче. По СССР ходили слухи, что Стрельцов не играл потому, что тренеру Качалину накануне матча будто бы звонил сам Микоян с требованием поставить в состав Симоняна, для которого в силу возраста это был последний шанс взять медаль. По другой легенде Стрельцова оставили за бортом финала в воспитательных целях — за допущенные им накануне нарушения спортивного режима и дисциплины.

В том же году впервые вручалась награда лучшему футболисту Европы — "Золотой мяч". По итогам голосования ведущих европейских спортивных журналистов Стрельцов попал в двадцатку номинированных. Для 19-летнего игрока, только начавшего путь в большом футболе, это было грандиозным успехом.

В 1957 году "Торпедо" выиграло серебряные медали, а Стрельцов вывел сборную на чемпионат мира. В решающем отборочном матче с Польшей, играя с травмой, он забил сам и отдал голевую передачу. Советская команда победила со счётом 2:0. А сам Стрельцов вновь был номинирован на "Золотой мяч", по итогам голосования заняв седьмое место и обойдя Яшина.

Звёздная болезнь

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Всего пять лет назад Стрельцов был скромным слесарем, игравшим за заводскую команду и носившим залатанное пальто. Теперь у него были машина, квартира, орден "Знак почёта", звание заслуженного мастера спорта, две номинации на "Золотой мяч" и статус лучшего советского футболиста и будущей мировой звезды. Очень авторитетная французская спортивная газета l’Equipe называла его полубогом.

Далеко не каждый в столь юном возрасте может справиться с подобным резким переходом от одного состояния к другому. У Стрельцова появились некоторые проблемы с дисциплиной. Женщины, алкоголь, дорогие рестораны. На форме футболиста это не сказывалось, но вызывало недовольство спортивных чиновников. В то время мало было просто хорошо играть, надо было ещё и соответствовать лучшим образцам строителей коммунизма.

А Стрельцов время от времени попадал в неприятные ситуации. То он подрался с кем-то на улице и, преследуя того, пытался попасть в квартиру к совершенно посторонним гражданам, чем немало их обескураживал. То вместе с Ивановым он опоздал на поезд, который вёз сборную на решающую игру отборочного цикла с поляками. И задерживать состав на одной из станций пришлось чуть ли не на министерском уровне. Благо, Стрельцов сполна реабилитировался за это опоздание на футбольном поле.

В одном из матчей чемпионата СССР Стрельцов нанёс травму игроку, ранее травмировавшему футболиста из "Торпедо". Этот случай вызвал негодование у спортивных чиновников, Стрельцова едва не лишили звания заслуженного мастера спорта, но всё же передумали, ограничившись дисквалификацией на несколько матчей.

За игрой на поле наблюдают Валерий Зыков и Эдуард Стрельцов. Фото © ТАСС / Уткин Игорь

За несколько дней до выезда сборной по футболу в Китай Стрельцов перебрал со спиртным и поругался с милиционерами на станции метро "Динамо". Они не желали пропускать на станцию нетрезвого футболиста, тот пытался прорваться. В итоге всё закончилось тремя сутками ареста за мелкое хулиганство. Тогда Стрельцова даже отчислили из сборной, но позднее вернули в состав.

То, что поведение Стрельцова за пределами футбольного поля не устраивало спортивных чиновников, можно было понять уже по тому, что в самых популярных советских газетах стали регулярно появляться фельетоны и статьи с критикой "зарвавшегося" и заболевшего звёздной болезнью футболиста.

Конечно, блестящим выступлением на чемпионате мира Стрельцов мог бы заставить критиков замолчать. Чемпионат 1958 года был первым с участием советской сборной. Команда была достаточно сильной, а со Стрельцовым в составе, находившимся тогда на пике формы, могла замахнуться на самые высокие места.

На чемпионат также должен был приехать другой молодой футболист, о котором говорили как о будущей мировой суперзвезде. Пеле был на три года младше Стрельцова, но начал футбольную карьеру столь же стремительно. И хотя сборные Бразилии и СССР встретились на том чемпионате, дуэль Пеле и Стрельцова так и не состоялась.

Роковая вечеринка

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25 мая 1958 года, всего за несколько дней до отъезда сборной на чемпионат мира, Стрельцов встретил в московском ателье, услугами которого пользовался, товарищей по сборной — Огонькова и Татушина. Они предложили ему вместе поехать на дачу к другу детства Татушина, военному лётчику Караханову. Сначала они направились на пикник на Тишковское водохранилище, где к ним присоединились подруга Татушина и две её знакомые. Вечером вся компания переместилась на дачу, где в посиделках участвовали также отец и мачеха Караханова и несколько соседей. Всё это сопровождалось обильными алкогольными возлияниями.

На следующий день две девушки подали заявления в милицию против Стрельцова и Огонькова. Приехавшие милиционеры допросили футболистов и уехали, после чего те отправились на базу сборной. На следующий день приехали уже за Стрельцовым, поскольку в тот же день девушка, обвинявшая в изнасиловании Огонькова, забрала своё заявление, заявив, что она ошиблась и написала первое не подумав. Что касается заявления на Стрельцова, то потерпевшая также пыталась его отозвать, но сделала это неправильно. Девушка подала заявление с просьбой прекратить дело, поскольку она его прощает. Однако дела об изнасилованиях не могут закрываться по примирению сторон, поэтому оно не было закрыто.

Дело Стрельцова вызывает споры до сих пор, слишком уж много в нём противоречий. Свидетели утверждали, что девушка Марина весь вечер сидела на коленях у Стрельцова и они неоднократно целовались. Одна из девушек, зашедшая в комнату и заметившая, что Стрельцов и девушка занимаются сексом, заявила, что у неё не сложилось впечатления, что Марина пыталась сопротивляться.

С другой стороны, на теле потерпевшей было несколько синяков, а у Стрельцова появились ссадина на лице и укус на пальце. Он утверждал, что девушка пошла с ним и легла в кровать без всякого сопротивления. Одна из свидетельниц говорила, что видела их в кровати, когда они лежали и обнимались. Однако потерпевшая настаивала на том, что категорически отказала Стрельцову, не хотела с ним ложиться и даже физически боролась с футболистом.

Стрельцов утверждал, что он не помнит, что происходило после того, как они легли в кровать. Девушка призналась, что не помнит, как её раздевали, и её удивило, что одежда на ней была не разорвана, а снята и аккуратно разложена.

В комнате находился ещё один человек — сын хозяев дачи Караханов. Но он говорил, что спал и не слышал ни звуков борьбы, ни криков.

Фото © ТАСС / Сенцов Александр

За 60 лет, прошедшие с того дня, выдвигалось множество различных версий. В своё время очень популярной была версия о причастности к делу могущественной Екатерины Фурцевой. Дескать, на приёме в честь советских олимпийцев Фурцева хотела познакомить дочь со Стрельцовым и чуть ли не выдать за него замуж. Но футболист только отмахнулся. Версия была особенно популярна в футбольных кругах. Однако она весьма маловероятна: встреча с олимпийцами состоялась в самом начале 1957 года, когда дочери Фурцевой было всего 14 лет. Вряд ли она рассчитывала выдать дочь замуж в столь раннем возрасте. Вдобавок Стрельцов в принципе был человеком не из её круга.

Ещё меньше оснований верить в козни могущественных начальников команд. Будто бы покровители не то "Динамо", не то ЦСКА пытались переманить форварда в свой клуб, но он им отказал. Тогда они и решили ему отомстить и лишить конкурентов сильного футболиста. Это совсем уж невероятная версия. Если бы Стрельцову захотели отомстить, то могли сделать это тысячей куда более простых способов, чем организация сложнейшей провокации, да ещё и накануне чемпионата мира.

Ещё одной популярной в последние годы версией стала причастность к изнасилованию Караханова — того самого человека, который находился в комнате с пьяным Стрельцовым и девушкой. Судя по всему, у следствия тоже были какие-то подозрения в отношении Караханова, поскольку допрашивали его очень часто и он фигурирует в материалах дела даже чаще Стрельцова. У Караханова были взяты образцы крови, которые оказались идентичны стрельцовским.

Дело было не самое простое. Имелись как данные в пользу непричастности Стрельцова к насилию, так и против футболиста. Исход дела решил сам Стрельцов. Если поначалу он уверенно отрицал обвинения, то через несколько дней внезапно отказался от ранних показаний и подписался под всеми словами потерпевшей.

Трудно сказать, что именно заставило футболиста сделать это. Может быть, он вспомнил какие-то подробности и устыдился. А может быть, его просто перехитрили следователи. Дескать, вы, товарищ Стрельцов, главное, подпишите бумагу, а мы вас сразу же на свободу отпустим, на чемпионат поедете, а дело мы замнём, получите условное наказание.

Так или иначе, после признательных показаний все свидетельства в его пользу, которые могли оправдать футболиста, были отброшены и менее чем через два месяца состоялся суд, который приговорил его к 12 годам лишения свободы. Огоньков и Татушин, также присутствовавшие на даче, были исключены из состава сборной, лишены звания заслуженных мастеров спорта и пожизненно дисквалифицированы (впрочем, через три года дисквалификацию сняли, но вернуться на прежний уровень они уже не смогли). Караханов по итогам офицерского суда был изгнан из армии.

Возвращение

Эдуард Стрельцов (слева). Эпизод одного из матчей на первенство страны "Торпедо" — "Динамо" (Москва). Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Стрельцов провёл в заключении четыре с половиной года. Его досрочно освободили в феврале 1963 года. Однако он не мог снова пойти в футбол, поскольку был пожизненно дисквалифицирован. Футболист вернулся на завод, играл за любительские команды.

Вопрос о его возвращении в большой футбол решался на высшем уровне. За Стрельцова хлопотали перед Брежневым, и тот дал согласие. В 1965 году 28-летний Стрельцов вернулся в футбол после семилетнего перерыва.

У него оставалось 3–4 года для игры на высшем уровне, и он сполна ими воспользовался. Несмотря на заключение и долгое отлучение от футбола, Стрельцов вернулся на высочайший уровень. После возвращения он дважды признавался лучшим футболистом СССР, вернулся в состав сборной, выиграл с "Торпедо" чемпионат и Кубок СССР. В 1967 году он в третий раз попал в число претендентов на "Золотой мяч", но на этот раз занял только 13-е место по числу полученных голосов из более чем 30 претендующих на звание лучшего футболиста Европы.

Стрельцов до сих пор входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории советской сборной, хотя провёл меньше всех матчей по сравнению с конкурентами. Его опережают только Валентин Иванов (26 мячей), Олег Протасов (29) и Олег Блохин (42). У Стрельцова забито 25 мячей, но он провёл за сборную всего 38 матчей, тогда как Иванов сыграл 59, Протасов — 68, а Блохин — 112.

Стрельцов до сих пор остаётся рекордсменом по среднему числу забитых за игру голов в составе сборной. Ни один советский футболист или игрок с постсоветского пространства не достиг сопоставимого уровня результативности за игру. Даже главная звезда постсоветского футбола Андрей Шевченко в матчах за сборную забивал в среднем 0,43 мяча за игру, тогда как у Стрельцова этот показатель равнялся 0,66. Это уровень таких признанных футбольных легенд, как Эйсебио и Йохан Кройф.

Трудно даже представить, на каком уровне играл бы Стрельцов, не будь этой злополучной вечеринки, если даже после четырёх с половиной лет заключения и семи лет без футбола он смог вернуться и снова стать лучшим. И это при том, что в СССР тогда играло едва ли не сильнейшее поколение футболистов за всю историю (победа на чемпионате Европы 1960 года, серебро в 1964-м, четвёртое место на чемпионате мира 1966-го).

В 1970 году 33-летний Стрельцов завершил футбольную карьеру, порвав ахиллово сухожилие в одном из матчей. После завершения карьеры он работал детским тренером в торпедовской школе. В 1990 году скончался от рака лёгких. Одни считают, что на него так повлияли тяжёлые работы в лагере. Другие уверены, что всё из-за того, что он не выпускал сигарету изо рта.

Через десять лет после его смерти Международная федерация футбольной истории и статистики подводила итоги минувшего футбольного века. По результатам опросов футбольных специалистов Эдуард Стрельцов был включён в число ста лучших европейских футболистов по итогам ХХ века.

Фото © Wikipedia Стал бы Эдуард Стрельцов "вторым Пеле", если бы не сел в тюрьму? 0 Да. У него был невероятный талант Нет. До Пеле было далеко, но это не отменяет его величия Не стал бы

Авторы Евгений Антонюк