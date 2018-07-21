Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Сироткин повторил рекорд

С первого места на домашнем Гран-при будет стартовать лидер чемпионата Себастьян Феттель на Ferrari, на две десятых опередивший Валттери Боттаса из Mercedes.

Гонка на "Хоккенхаймринге" может стать последней — контракт с автодромом FIA до сих пор не подписан. Вполне возможно, что в следующем году "Формулы-1" в Германии вообще не будет. Поэтому в этот уик-энд за Себастьяна Феттеля немцы болели особенно громко.

Поддержка родных трибун помогла чемпиону мира — своим последним быстрым кругом он вырвал поул-позицию у Валттери Боттаса, опередив того на 204 тысячных. Третье место — у Кими Райкконена, партнёра Феттеля по команде.

Льюис Хэмилтон, один из лидеров чемпионата, из-за механических проблем не смог показать время во втором сегменте и в итоге занял лишь 14-е место. На данный момент он уступает Феттелю восемь очков в чемпионате.