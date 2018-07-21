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Регион
Опубликовано 21 июля 2018, 17:19

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Сироткин повторил рекорд

Фото: Twitter/Formula1

Фото: Twitter/Formula1

С первого места на домашнем Гран-при будет стартовать лидер чемпионата Себастьян Феттель на Ferrari, на две десятых опередивший Валттери Боттаса из Mercedes.

Гонка на "Хоккенхаймринге" может стать последней — контракт с автодромом FIA до сих пор не подписан. Вполне возможно, что в следующем году "Формулы-1" в Германии вообще не будет. Поэтому в этот уик-энд за Себастьяна Феттеля немцы болели особенно громко.

Поддержка родных трибун помогла чемпиону мира — своим последним быстрым кругом он вырвал поул-позицию у Валттери Боттаса, опередив того на 204 тысячных. Третье место — у Кими Райкконена, партнёра Феттеля по команде.

Льюис Хэмилтон, один из лидеров чемпионата, из-за механических проблем не смог показать время во втором сегменте и в итоге занял лишь 14-е место. На данный момент он уступает Феттелю восемь очков в чемпионате.

Россиянин Сергей Сироткин вслед за третьим местом в последней свободной практике повторил свой лучший результат в квалификации в нынешнем сезоне и стал 12-м.

Гонка в рамках 11-го этапа сезона состоится в 16:00 по московскому времени.

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Дмитрий Кузнецов
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