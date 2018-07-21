Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Сироткин повторил рекорд
Фото: Twitter/Formula1
С первого места на домашнем Гран-при будет стартовать лидер чемпионата Себастьян Феттель на Ferrari, на две десятых опередивший Валттери Боттаса из Mercedes.
Гонка на "Хоккенхаймринге" может стать последней — контракт с автодромом FIA до сих пор не подписан. Вполне возможно, что в следующем году "Формулы-1" в Германии вообще не будет. Поэтому в этот уик-энд за Себастьяна Феттеля немцы болели особенно громко.
Поддержка родных трибун помогла чемпиону мира — своим последним быстрым кругом он вырвал поул-позицию у Валттери Боттаса, опередив того на 204 тысячных. Третье место — у Кими Райкконена, партнёра Феттеля по команде.
Льюис Хэмилтон, один из лидеров чемпионата, из-за механических проблем не смог показать время во втором сегменте и в итоге занял лишь 14-е место. На данный момент он уступает Феттелю восемь очков в чемпионате.
Hamilton's trying to push the car back to the pits— Formula 1 (@F1) 21 июля 2018 г.
It's looking like he won't make Q2!#GermanGP #F1 pic.twitter.com/BMOm7Kb4gp
Россиянин Сергей Сироткин вслед за третьим местом в последней свободной практике повторил свой лучший результат в квалификации в нынешнем сезоне и стал 12-м.
Гонка в рамках 11-го этапа сезона состоится в 16:00 по московскому времени.