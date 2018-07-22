"Нас посылают". В Киеве напомнили хорватам об их "украинском прошлом"
Ирина Фарион. Фото: ©РИА Новости/Евгений Котенко
Националистка отметила, что сейчас Незалежная переживает не самые лучшие времена и это связано с внутренней ситуацией в стране и на международной арене.
Экс-депутат Верховной рады Украины от фракции "Свобода", националистка-русофобка Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они пренебрежительно относятся к соотечественникам и забывают о своём историческом прошлом. Об этом она заявила в эфире украинского "Пятого канала".
Националистка отметила, что сейчас Незалежная переживает не самые лучшие времена. По словам Фарион, это связано с ситуацией внутри страны и на международной арене.
— Самое страшное — пренебрежительное отношение к нам во всем мире. Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине". Даже хорваты нас посылают, — сказала она.
Фаринон напомнила хорватам, что они переселились "с территории Западной Украины на Балканы в четвёртом-шестом столетии". Она утверждает, что даже названию страны они обязаны жителям Украины.
Националистка подчёркивает, что намерена опубликовать целый сборник статей, где её научный руководитель рассказывает, откуда взялся этноним "хорваты".
— Это же от нашего Хорива, — продолжает она.
Напомним, что Фарион известна своими провокационными и националистическими высказываниями. Ранее она назвала русскоговорящих украинцев "предателями" и призывала их нейтрализовать.