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Регион
Опубликовано 25 июля 2018, 17:47

Сергей Сироткин выступит на Гран-при России в шлеме с дизайном болельщика

Фото:&nbsp;&copy; Facebook /&nbsp;SergeySirotkinOfficial

Фото: © Facebook / SergeySirotkinOfficial

Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин объявил конкурс на дизайн шлема. Любой желающий может в специальном редакторе оформить головной убор гонщика и отправить заявку на адрес организаторов конкурса. Все работы будут показаны Сироткину, и он лично выберет лучший вариант. Именно в шлеме с дизайном победителя конкурса российский гонщик будет выступать на домашнем этапе в Сочи.

Работы необходимо присылать до 14 августа, победителя объявят до 17 августа. Гран-при России состоится 28–30 сентября в Сочи, автор лучшего дизайна сможет также пообщаться с Сергеем Сироткиным во время уик-энда.

Сергей Сироткин проводит первый сезон в "Формуле-1". Пока ему не удалось набрать ни одного очка, лучший результат гонщика — 13-е место на Гран-при Австрии.

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Дмитрий Садылко
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