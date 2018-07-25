Сергей Сироткин выступит на Гран-при России в шлеме с дизайном болельщика
Фото: © Facebook / SergeySirotkinOfficial
Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин объявил конкурс на дизайн шлема. Любой желающий может в специальном редакторе оформить головной убор гонщика и отправить заявку на адрес организаторов конкурса. Все работы будут показаны Сироткину, и он лично выберет лучший вариант. Именно в шлеме с дизайном победителя конкурса российский гонщик будет выступать на домашнем этапе в Сочи.
Работы необходимо присылать до 14 августа, победителя объявят до 17 августа. Гран-при России состоится 28–30 сентября в Сочи, автор лучшего дизайна сможет также пообщаться с Сергеем Сироткиным во время уик-энда.
Сергей Сироткин проводит первый сезон в "Формуле-1". Пока ему не удалось набрать ни одного очка, лучший результат гонщика — 13-е место на Гран-при Австрии.