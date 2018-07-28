Сергей Сироткин подарил золотые браслеты инженерам своей команды
Фото: © twitter.com/BaronVonClutch
Российский гонщик "Формулы-1" Сергей Сироткин в преддверии Гран-при Венгрии решил приободрить свою команду. Гонщик подарил золотые браслеты своим инженерам, а главному из них — длинную цепочку со львом.
Apparently, @sirotkin_sergey gifted the @WilliamsRacing team these gold bracelets. Your move Lewis. #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/UeSolChV94— Peter Leung (@BaronVonClutch) 27 июля 2018 г.
Пилот рассказал о предыстории этого подарка сайту motorsport.com. Как выяснилось, у подарка она богатая.
— У моего главного механика, которого зовут Бен, на руке всегда был такой. Все началось с шуток моих инженеров над ним по поводу этого браслета, который производит столь сильное впечатление. На что он им ответил в Хоккенхайме — подарил им такие же, но пластиковые. С одной стороны они просто золотые, с другой — с блестящими стёклышками, типа как с бриллиантами.
Идея в том, что в тренировках ты носишь их золотой частью, и только на квалификацию и на гонку переворачиваешь блестящей стороной.
Понятное дело, мои инженеры тоже ребята с юмором — и мы решили подарить такие браслеты тогда уж всей бригаде. Рассказали им, какой стороной и когда их надо надевать.
В общем, получилось весело, — а главному моему механику, с которого всё началось, мы подарили золотую и, что немаловажно, длинную цепочку с большим львом на груди, — рассказал Сироткин.
22-летний Сергей Сироткин проводит первый сезон в "Формуле-1". Пока ему ни разу не удалось финишировать в очках за рулём болида команды Williams. Гран-при Венгрии, который проходит в эти выходные, очередной шанс для пилота попасть в десятку сильнейших.