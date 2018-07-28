Сергей Сироткин подарил золотые браслеты инженерам своей команды

Российский гонщик "Формулы-1" Сергей Сироткин в преддверии Гран-при Венгрии решил приободрить свою команду. Гонщик подарил золотые браслеты своим инженерам, а главному из них — длинную цепочку со львом.

Пилот рассказал о предыстории этого подарка сайту motorsport.com. Как выяснилось, у подарка она богатая.

— У моего главного механика, которого зовут Бен, на руке всегда был такой. Все началось с шуток моих инженеров над ним по поводу этого браслета, который производит столь сильное впечатление. На что он им ответил в Хоккенхайме — подарил им такие же, но пластиковые. С одной стороны они просто золотые, с другой — с блестящими стёклышками, типа как с бриллиантами.

Идея в том, что в тренировках ты носишь их золотой частью, и только на квалификацию и на гонку переворачиваешь блестящей стороной.

Понятное дело, мои инженеры тоже ребята с юмором — и мы решили подарить такие браслеты тогда уж всей бригаде. Рассказали им, какой стороной и когда их надо надевать.

В общем, получилось весело, — а главному моему механику, с которого всё началось, мы подарили золотую и, что немаловажно, длинную цепочку с большим львом на груди, — рассказал Сироткин.