Трёхкратный чемпион F1 Ники Лауда вышел из комы после операции на лёгких

Как ранее сообщалось, несмотря на удачное хирургическое вмешательство, он оставался в очень тяжёлом состоянии.

Трёхкратный чемпион "Формулы 1" Ники Лауда вышел из искусственной комы после операции по пересадке лёгких. Об этом сообщает портал Österreich.

Сейчас он уже отключён от аппарата искусственного дыхания и может дышать самостоятельно. Следующие четыре дня он пробудет в госпитале в Вене, а после ему предстоит курс реабилитации.