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Регион
Опубликовано 5 августа 2018, 18:52

В СЖР назвали возможную дату похорон погибших в ЦАР журналистов

Убитые&nbsp;в ЦАР Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото: &copy;&nbsp;телеграм-канал&nbsp;Mash

Убитые в ЦАР Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото: © телеграм-канал Mash

Убитые в ЦАР российские журналисты могут быть похоронены во вторник, 7 августа, или среду, 8 августа, если к этому моменту завершатся следственные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Союза журналистов России Яна Радзевича.

Напомним, что сегодня, 5 августа, Следственный комитет России назначил судмедэкспертизу тел погибших в ЦАР журналистов.

Как сообщалось ранее, российских журналистов убили при попытке ограбления. Власти ЦАР пообещали найти убийц.

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Владислав Фёдоров
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