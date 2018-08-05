В СЖР назвали возможную дату похорон погибших в ЦАР журналистов
Убитые в ЦАР Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото: © телеграм-канал Mash
Убитые в ЦАР российские журналисты могут быть похоронены во вторник, 7 августа, или среду, 8 августа, если к этому моменту завершатся следственные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Союза журналистов России Яна Радзевича.
Напомним, что сегодня, 5 августа, Следственный комитет России назначил судмедэкспертизу тел погибших в ЦАР журналистов.