В СЖР назвали возможную дату похорон погибших в ЦАР журналистов

Убитые в ЦАР российские журналисты могут быть похоронены во вторник, 7 августа, или среду, 8 августа, если к этому моменту завершатся следственные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Союза журналистов России Яна Радзевича.