"Я люблю тебя". Двукратный чемпион Фернандо Алонсо попрощался с "Формулой-1"

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо в социальных сетях попрощался с "Формулой-1". Испанец выпустил видеоролик, в котором обратился непосредственно к Королеве автоспорта. Алонсо поблагодарил "Ф-1" за большой совместный путь и людей, с которыми ему довелось работать. Он отметил, что сейчас перед ним стоит важнейший карьерный челлендж, и он должен уйти, чтобы запомнить "Формулу" такой. Заканчивается ролик словами "Я знаю, ты любишь меня. И будь уверена: я тоже тебя люблю".

Монолог Алонсо сопровождается видеорядом, где гонщик расхаживает по трофейной комнате, в которой находятся его шлемы, комбинезоны и машины. Испанец отдаёт дань всем командам, в которых ему довелось состоять: "Минарди", "Рено", "Макларен" и "Феррари".

Пресс-служба "Макларена" опубликовал на своём сайте прощание Алонсо с командой, в котором он намекнул, что в будущем может вернуться в большие гонки.

— После 17 лет в этом волшебном спорте пришло время перемен, нужно двигаться дальше. Я получаю удовольствие от каждой минуты этого сезона и я не могу отблагодарить всех в достаточной степени за то, что они делают. До завершения чемпионата осталось ещё несколько этапов, и я проведу их с ещё большей страстью и преданностью делу.

Посмотрим, что принесёт будущее. Новый, волнительный вызов ждёт меня за углом. Я хочу поблагодарить "Макларен". Моё сердце всегда будет с этой командой. Знаю, что они вернутся сильнее и лучше. Возможно, это будет правильный момент для моего возвращения в серию. Это сделает меня по-настоящему счастливым. За годы в "Макларене" я построил великолепные отношения с множеством людей, и они дали мне возможность открыть новые горизонты в других сериях. Чувствую, что теперь я более совершенный пилот. Решение об уходе я принял несколько месяцев назад. Тем не менее я благодарен Liberty Media за то, что они пытались переубедить меня.

Наконец, хочу поблагодарить всех своих напарников по команде, соперников, коллег, журналистов и всех, кто работал со мной в "Формуле-1", — заявил Алонсо.

Прощание Алонсо с "Формулой-1" не означает, что он перестанет выступать в гонках прямо сейчас. 37-летний испанец завершит текущий сезон, после чего покинет свою нынешнюю команду "Макларен". О своих дальнейших планах он пока официально не объявил, но, скорее всего, Алонсо перейдёт в "Индикар" — американскую гоночную серию с открытыми колёсами. У испанца уже есть опыт выступления в этой серии. Также он пробовал свои силы в гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана", которую он выиграл в составе команды "Тойота".