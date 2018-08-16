"Макларен" нашёл замену Алонсо
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Команда "Формулы-1" "Макларен" нашла замену завершающему карьеру Фернандо Алонсо. Место испанского чемпиона мира займёт его соотечественник Карлос Сайнс — младший. С гонщиком подписан долгосрочный контракт, он начнёт выступать за "Макларен" со следующего сезона.
Extremely happy and proud to announce that I will be joining the @McLarenF1 family next year. Dream come true to drive for such a legendary team! pic.twitter.com/7pjSTNt6UG— Carlos Sainz (@Carlossainz55) 16 августа 2018 г.
— Сколько себя помню, я всегда был поклонником "Макларена". Это отличная команда с богатым наследием и списком пилотов, которые относятся к числу героев "Формулы-1". Фернандо Алонсо входит в этот круг, и для меня особенно важно, что я займу его место, представляя следующее поколение испанских пилотов. Я хотел бы поблагодарить всех в "Макларене" за предоставленную возможность воплотить детскую мечту в реальность, — прокомментировал свой переход сам пилот.
Ранее двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо попрощался с "Формулой-1" трогательным видеороликом. В этом сезоне Алонсо занимает девятое место в чемпионате, Карлос Сайнс, выступающий за "Рено", идёт на одиннадцатом месте.