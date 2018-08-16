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Регион
Опубликовано 16 августа 2018, 16:57

"Макларен" нашёл замену Алонсо

Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Команда "Формулы-1" "Макларен" нашла замену завершающему карьеру Фернандо Алонсо. Место испанского чемпиона мира займёт его соотечественник Карлос Сайнс — младший. С гонщиком подписан долгосрочный контракт, он начнёт выступать за "Макларен" со следующего сезона.

— Сколько себя помню, я всегда был поклонником "Макларена". Это отличная команда с богатым наследием и списком пилотов, которые относятся к числу героев "Формулы-1". Фернандо Алонсо входит в этот круг, и для меня особенно важно, что я займу его место, представляя следующее поколение испанских пилотов. Я хотел бы поблагодарить всех в "Макларене" за предоставленную возможность воплотить детскую мечту в реальность, — прокомментировал свой переход сам пилот.

Ранее двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо попрощался с "Формулой-1" трогательным видеороликом. В этом сезоне Алонсо занимает девятое место в чемпионате, Карлос Сайнс, выступающий за "Рено", идёт на одиннадцатом месте.

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Дмитрий Садылко
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