"Макларен" нашёл замену Алонсо

— Сколько себя помню, я всегда был поклонником "Макларена". Это отличная команда с богатым наследием и списком пилотов, которые относятся к числу героев "Формулы-1". Фернандо Алонсо входит в этот круг, и для меня особенно важно, что я займу его место, представляя следующее поколение испанских пилотов. Я хотел бы поблагодарить всех в "Макларене" за предоставленную возможность воплотить детскую мечту в реальность, — прокомментировал свой переход сам пилот.