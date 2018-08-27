Русская "Формула". У Сироткина может появиться напарник из России

Масштабные перестановки в "Формуле-1" могут коснуться и российского гонщика Сергея Сироткина. Однако не напрямую: несмотря на отсутствие очков, месту россиянина в "Уильямсе" ничего не угрожает. Зато его нынешний напарник Лэнс Стролл почти стопроцентно покинет команду. Его отец стал владельцем "Форс-Индии" и наверняка сделает боевым пилотом своего сына.

По информации портала Motorsport.com, фаворитом на место Стролла является российский гонщик Артём Маркелов. Сейчас он выступает в "Формуле-2" за команду Russian TIme. Приход Маркелова может существенно помочь "Уильямсу" и финансово: без денег Стролла-старшего легендарный коллектив будет испытывать дефицит средств.

— Может быть, я закончу c гонками. Кто знает, но почему нет? Так что либо закончу, либо "Формула-1", — заявил Маркелов.

Сам Маркелов, который на год старше Сироткина, оценил варианты продолжения карьеры весьма категорично:

В активе "Уильямса" в этом сезоне четыре очка. Их для команды заработал Лэнс Стролл. Сергей Сироткин является единственным гонщиком в пелотоне, который до сих пор не набрал ни одного балла.

Артём Маркелов в 2017 году стал вице-чемпионом "Формулы-2", одержав по ходу сезона пять побед.