"Буду искать тварей, убивших группу". Экс-глава ЦУР объяснил свою отставку

Экс-главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин подтвердил на своей странице в "Фейсбуке" новость об увольнении, а также расформировании издания Михаилом Ходорковским.

— Всем, кто нас читал и смотрел. ЦУРа больше нет. И меня как главного редактора. Не могу больше написать ни слова о том, что не связано с убийством наших друзей в Африке, — написал Коняхин.

Также он поделился своими планами "как независимый журналист искать этих тварей, которые убили группу".

Ранее экс-олигарх Михаил Ходорковский принял отставку руководителя Центра управления расследованиями Андрея Коняхина и сообщил о прекращении поддержки ЦУРа.