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Регион
Опубликовано 30 августа 2018, 14:18

Мужественный и талантливый. Володин соболезнует в связи со смертью Кобзона

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Он добавил, что артист обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью и его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради всех.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

— Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция — качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни, — сказал он.

Володин добавил, что Кобзон обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью и его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради всех.

— Он был одним из тех, кто вошёл в здание, захваченное террористами на Дубровке в октябре 2002 года, а трагедия родного Донбасса стала его личной болью, — продолжил спикер парламента.

Вячеслав Володин также отметил, что как парламентарий Кобзон завоёвывал доверие и любовь людей благодаря чуткому отношению к их проблемам, искреннему стремлению помочь.

Иосиф Кобзон скончался сегодня утром на 81-м году жизни. Его смерть подтвердил помощник его супруги, а также представитель Госдумы РФ.

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Владислав Фёдоров
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