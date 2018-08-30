Мужественный и талантливый. Володин соболезнует в связи со смертью Кобзона

Он добавил, что артист обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью и его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради всех.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

— Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция — качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни, — сказал он.

Володин добавил, что Кобзон обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью и его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради всех.

— Он был одним из тех, кто вошёл в здание, захваченное террористами на Дубровке в октябре 2002 года, а трагедия родного Донбасса стала его личной болью, — продолжил спикер парламента.

Вячеслав Володин также отметил, что как парламентарий Кобзон завоёвывал доверие и любовь людей благодаря чуткому отношению к их проблемам, искреннему стремлению помочь.