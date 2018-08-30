В Госдуме установили траурный стол с фотографией Иосифа Кобзона

Прощание с певцом пройдёт в Концертном зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, а похоронят его рядом с матерью, на Востряковском кладбище.

Траурный стол с фотографией народного артиста СССР Иосифа Кобзона установили в холе нижней палаты парламента. Туда его коллеги — депутаты и сотрудники Государственной думы — несут цветы.

Фото: © L!FE.

Иосиф Кобзон скончался сегодня утром в возрасте 80 лет. Последние дни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из столичных клиник. С начала месяца он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.

Видео: © L!FE.

Свои соболезнования в связи со смертью народного артиста выразил президент России Владимир Путин, а также ряд государственных деятелей России и зарубежья. Среди них — министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СКР Александр Бастрыкин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава ДНР Александр Захарченко.

Видео: © L!FE.