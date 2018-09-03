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Регион
Опубликовано 3 сентября 2018, 15:44

Норрис станет новым пилотом "Макларена"

Команда "Формулы-1" "Макларен" определилась с составом пилотов на 2019 год. Он сменится полностью. Испанец Фернандо Алонсо объявил об уходе из "Формулы-1", его место займёт Карлос Сайнс — младший. Его напарником станет британец Ландо Норрис, который до этого момента являлся резервным пилотом и успел отметиться в нескольких свободных практиках по ходу этого сезона.

Если бы я мог вернуться в прошлое и сказать этому парню, что он будет выступать за "Макларен" в 2019 году, он бы мне не поверил. Невероятная возможность. Мечты сбываются

Ландо Норрис

Бельгийцу Стоффелю Вандорну, который не сумел выиграть у Алонсо ни одной квалификации, дали время на то, чтобы найти новую команду.

"Макларен" в этом сезоне набрал 52 очка усилиями Алонсо и Вандорна и занимает шестое место в зачёте Кубка конструкторов.

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Дмитрий Садылко
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