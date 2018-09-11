Гонщик Райкконен покинет Ferrari по окончании сезона

Как сообщает официальный сайт итальянской гоночной команды, 38-летний пилот Кими Райкконен покинет команду по окончании этого года. Данное решение он принял в связи с подписанием двухлетнего контракта с Sauber.

— Будучи чемпионом мира с Scuderia Ferrari, он навсегда останется частью истории и нашей семьи. Мы благодарим Кими за всё и желаем ему и его семье процветающего будущего, — говорится в сообщении команды.