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Регион
Опубликовано 11 сентября 2018, 12:19

Гонщик Райкконен покинет Ferrari по окончании сезона

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко 

Как сообщает официальный сайт итальянской гоночной команды, 38-летний пилот Кими Райкконен покинет команду по окончании этого года. Данное решение он принял в связи с подписанием двухлетнего контракта с Sauber.

— Будучи чемпионом мира с Scuderia Ferrari, он навсегда останется частью истории и нашей семьи. Мы благодарим Кими за всё и желаем ему и его семье процветающего будущего, — говорится в сообщении команды.

Напомним, что Райкконен являлся пилотом Ferrari с 2007-го по 2009-й. В первый же свой сезон в этой команде он стал чемпионом мира. Затем он вернулся в Ferrari в 2014-м и был основным его пилотом, 14 раз поднимаясь на подиум.

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Кира Громова
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