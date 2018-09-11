Гонщик Райкконен покинет Ferrari по окончании сезона
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Как сообщает официальный сайт итальянской гоночной команды, 38-летний пилот Кими Райкконен покинет команду по окончании этого года. Данное решение он принял в связи с подписанием двухлетнего контракта с Sauber.
— Будучи чемпионом мира с Scuderia Ferrari, он навсегда останется частью истории и нашей семьи. Мы благодарим Кими за всё и желаем ему и его семье процветающего будущего, — говорится в сообщении команды.
Kimi Raikkonen to step down at the end of 2018. #Kimi7 https://t.co/sj7fD4XaYL— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 11 сентября 2018 г.
Напомним, что Райкконен являлся пилотом Ferrari с 2007-го по 2009-й. В первый же свой сезон в этой команде он стал чемпионом мира. Затем он вернулся в Ferrari в 2014-м и был основным его пилотом, 14 раз поднимаясь на подиум.