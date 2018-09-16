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Регион
Опубликовано 16 сентября 2018, 16:50

"Что за дебил!" Перес протаранил машину Сироткина на Гран-при Сингапура

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;F1

Фото: © Twitter / F1

Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин оказался в роли пострадавшего на Гран-при Сингапура. Пилот "Уильямса" долгое время держал оборону от атак мексиканца Серхио Переса на "Форс Индии". Когда Перес нашёл-таки момент для обгона, Сироткин провёл быструю контратаку, и у мексиканца сдали нервы. Он просто-напросто повернул руль в сторону "Уильямса" и протаранил машину россиянина.

На эпизод эмоционально отреагировал комментатор Алексей Попов. Он назвал Переса дебилом, отметив, что впервые употребляет подобное слово в эфире, потому как первый раз видит столько хамское поведение гонщика.

После этого Перес отправился на пит-стоп, а Сироткин продолжил борьбу на трассе. После вмешательства лидеров гонки Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в борьбу аутсайдеров Сергей откатился на 16-е место. Инцидент с участием Переса находился под расследованием, мексиканца наказали проездом по пит-лейну. Ранее он на первом круге врезался в своего партнёра Эстебана Окона. Гонка продолжается, лидирует британец Льюис Хэмилтон.

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Дмитрий Садылко
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