"Что за дебил!" Перес протаранил машину Сироткина на Гран-при Сингапура
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Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин оказался в роли пострадавшего на Гран-при Сингапура. Пилот "Уильямса" долгое время держал оборону от атак мексиканца Серхио Переса на "Форс Индии". Когда Перес нашёл-таки момент для обгона, Сироткин провёл быструю контратаку, и у мексиканца сдали нервы. Он просто-напросто повернул руль в сторону "Уильямса" и протаранил машину россиянина.
Лайк, если тоже считаешь, что Переса нужно дисквалифицировать на одну гонку.#F1 #Формула1 #SingaporeGP pic.twitter.com/v8eHGvE0PE— Simply Formula | Формула-1 (@simply_formula) 16 сентября 2018 г.
На эпизод эмоционально отреагировал комментатор Алексей Попов. Он назвал Переса дебилом, отметив, что впервые употребляет подобное слово в эфире, потому как первый раз видит столько хамское поведение гонщика.
После этого Перес отправился на пит-стоп, а Сироткин продолжил борьбу на трассе. После вмешательства лидеров гонки Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в борьбу аутсайдеров Сергей откатился на 16-е место. Инцидент с участием Переса находился под расследованием, мексиканца наказали проездом по пит-лейну. Ранее он на первом круге врезался в своего партнёра Эстебана Окона. Гонка продолжается, лидирует британец Льюис Хэмилтон.