"Что за дебил!" Перес протаранил машину Сироткина на Гран-при Сингапура

Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин оказался в роли пострадавшего на Гран-при Сингапура. Пилот "Уильямса" долгое время держал оборону от атак мексиканца Серхио Переса на "Форс Индии". Когда Перес нашёл-таки момент для обгона, Сироткин провёл быструю контратаку, и у мексиканца сдали нервы. Он просто-напросто повернул руль в сторону "Уильямса" и протаранил машину россиянина.

На эпизод эмоционально отреагировал комментатор Алексей Попов. Он назвал Переса дебилом, отметив, что впервые употребляет подобное слово в эфире, потому как первый раз видит столько хамское поведение гонщика.