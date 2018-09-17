Сироткин о столкновении с Пересом в Сингапуре: Он был мной недоволен

Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин поделился эмоциями от инцидента на Гран-при Сингапура, где его протаранил Серхио Перес во время борьбы на трассе.

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин, финишировавший в Сингапуре 19-м, в официальном релизе команды заявил, что боролся изо всех сил и старался оборонять свою позицию, однако это было сложно сделать. В разговоре с российским комментатором "Формулы-1" Алексеем Поповым Сироткин был более откровенным.

— А ты его (Переса) вообще видел после финиша?

— Да. (Улыбается.)

— И что?

— Недоволен был. (Улыбается.)

— Он тобой?! Он был недоволен?!

— Он был недоволен мной. (Кивает.)

— А ты ему что сказал? Что следующая гонка у нас дома..?

— (Смеётся.) …Не, я честно… Мы сейчас не в той позиции, чтобы ругаться.

— Ну да, я понимаю. А вообще когда последний раз тебя на прямой так убирали, как в прокатном карте?

— Да никогда. На самом деле я ему сказал, что мы сейчас посмотрим повторы и разберёмся…