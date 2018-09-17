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Регион
Опубликовано 17 сентября 2018, 13:05

Сироткин о столкновении с Пересом в Сингапуре: Он был мной недоволен

Фото: &copy; YouTube /&nbsp;Алексей Попов

Фото: © YouTube / Алексей Попов

Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин поделился эмоциями от инцидента на Гран-при Сингапура, где его протаранил Серхио Перес во время борьбы на трассе.

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин, финишировавший в Сингапуре 19-м, в официальном релизе команды заявил, что боролся изо всех сил и старался оборонять свою позицию, однако это было сложно сделать. В разговоре с российским комментатором "Формулы-1" Алексеем Поповым Сироткин был более откровенным.

— А ты его (Переса) вообще видел после финиша?

Да. (Улыбается.)

— И что?

— Недоволен был. (Улыбается.)

— Он тобой?! Он был недоволен?!

— Он был недоволен мной. (Кивает.)

— А ты ему что сказал? Что следующая гонка у нас дома..?

— (Смеётся.) …Не, я честно… Мы сейчас не в той позиции, чтобы ругаться.

— Ну да, я понимаю. А вообще когда последний раз тебя на прямой так убирали, как в прокатном карте?

— Да никогда. На самом деле я ему сказал, что мы сейчас посмотрим повторы и разберёмся…

Этот эпизод вызвал бурную дискуссию после гонки, и абсолютное большинство гонщиков, экспертов, журналистов и болельщиков было на стороне Сироткина, обвиняя Переса в излишне жёстком маневре, а судей — в слишком мягком наказании для мексиканца. Однако сам Перес считает, что всё справедливо.

— Мне нужно посмотреть видео инцидента. Я закрыл калитку раньше, чем должен был. Я должен еще раз всё проверить, но я думаю, что штраф был справедливым. Борьба была жёсткой, он очень жёстко защищал свою позицию, жёстко боролся, часто менял траекторию на торможении, блокировал колеса на торможении. А затем я прошёл его и постарался захлопнуть калитку, но соперник был слишком близко, — прокомментировал инцидент Серхио Перес.

После столкновения Перес заехал на пит-лейн, затем отбыл штраф и в итоге финишировал выше Сергея Сироткина, машина которого оказалась повреждена, в результате чего он не смог продолжать борьбу в таком же темпе. Перес занял 16-е место, Сироткин — 19-е. Выиграл гонку Льюис Хэмилтон, который теперь опережает Себастьяна Феттеля в зачёте чемпионата мира на 40 очков.

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Дмитрий Садылко
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