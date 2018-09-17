Сироткин о столкновении с Пересом в Сингапуре: Он был мной недоволен
Фото: © YouTube / Алексей Попов
Российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин поделился эмоциями от инцидента на Гран-при Сингапура, где его протаранил Серхио Перес во время борьбы на трассе.
Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин, финишировавший в Сингапуре 19-м, в официальном релизе команды заявил, что боролся изо всех сил и старался оборонять свою позицию, однако это было сложно сделать. В разговоре с российским комментатором "Формулы-1" Алексеем Поповым Сироткин был более откровенным.
— А ты его (Переса) вообще видел после финиша?
— Да. (Улыбается.)
— И что?
— Недоволен был. (Улыбается.)
— Он тобой?! Он был недоволен?!
— Он был недоволен мной. (Кивает.)
— А ты ему что сказал? Что следующая гонка у нас дома..?
— (Смеётся.) …Не, я честно… Мы сейчас не в той позиции, чтобы ругаться.
— Ну да, я понимаю. А вообще когда последний раз тебя на прямой так убирали, как в прокатном карте?
— Да никогда. На самом деле я ему сказал, что мы сейчас посмотрим повторы и разберёмся…
Not the cleanest pass Checo's ever made...@ForceIndiaF1 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/qk5s3ZzldR— Formula 1 (@F1) 16 сентября 2018 г.
Этот эпизод вызвал бурную дискуссию после гонки, и абсолютное большинство гонщиков, экспертов, журналистов и болельщиков было на стороне Сироткина, обвиняя Переса в излишне жёстком маневре, а судей — в слишком мягком наказании для мексиканца. Однако сам Перес считает, что всё справедливо.
— Мне нужно посмотреть видео инцидента. Я закрыл калитку раньше, чем должен был. Я должен еще раз всё проверить, но я думаю, что штраф был справедливым. Борьба была жёсткой, он очень жёстко защищал свою позицию, жёстко боролся, часто менял траекторию на торможении, блокировал колеса на торможении. А затем я прошёл его и постарался захлопнуть калитку, но соперник был слишком близко, — прокомментировал инцидент Серхио Перес.
После столкновения Перес заехал на пит-лейн, затем отбыл штраф и в итоге финишировал выше Сергея Сироткина, машина которого оказалась повреждена, в результате чего он не смог продолжать борьбу в таком же темпе. Перес занял 16-е место, Сироткин — 19-е. Выиграл гонку Льюис Хэмилтон, который теперь опережает Себастьяна Феттеля в зачёте чемпионата мира на 40 очков.