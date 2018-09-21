"Он ещё не закончил". Легендарный менеджер "Феррари" вернёт Квята в "Формулу-1"

Менеджером российского гонщика официально стал Николя Тодт, который занимается его карьерой последние месяцы.

Возвращение Даниила Квята в "Формулу-1" становится всё ближе с каждым днём. Сегодня официально стало известно, что этим процессом занимается лично Николя Тодт — сын творца легендарных побед "Феррари" начала нулевых Жана Тодта, который сейчас работает президентом международной автомобильной федерации. Француз официально представлен в качестве менеджера российского пилота.

Я занимался карьерой Даниила в последние несколько месяцев и очень заинтересован в том, чтобы помочь подобному таланту, который, как мне кажется, все ещё не закончил дела в "Формуле-1" Николя Тодт

Тодт-младший ранее являлся менеджером вице-чемпиона мира Фелипе Массы. Теперь он намерен добиться того, чтобы Квят в следующем сезоне снова стал пилотом "Формулы-1". Предполагается, что место для уроженца Уфы освобождают в Toro Rosso.